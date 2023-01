Liv Morgan lista para el Royal Rumble

Liv Morgan está lista para el Royal Rumble que se celebrará mañana en San Antonio, Texas, y lo ha dejado bien claro en la entrevista que le ha concedido a Denis Salcedo en la previa del gran evento de enero. Después de haber conseguido ser campeona de SmackDown, ganándole a la mismísima Ronda Rousey en dos luchas consecutivas, Liv se siente motivada y con fuerzas para seguir acaparando focos y portadas de la prensa especializada.

►Todos los obstáculos que ha tenido que superar para llegar a lo más alto

“Creo que todos los obstáculos que he tenido que superar han merecido la pena y han hecho que el premio final haya sido mucho más dulce. Llegué a un punto en mi carrera en el que pensé que no tenía lo que había que tener para ser campeona, que no era lo suficientemente buena para coronarme como la cara de WWE y había mucha otra gente que también lo pensaba pero le di la vuelta a todo y fui capaz de convencerme para conseguirlo. He tenido un más que fantástico último año y estoy muy contenta“.

► ¿Qué es lo que Liv Morgan ha cambiado?

“Creo que lo que más he cambiado o en lo que más he mejorado es que me siento más libre, sobre todo en televisión; Liv es mucho más extrema y no le importa ir más allá para conseguir lo que se ha propuesto y con eso creo que no hay ataduras y puedo hacer todo lo que me proponga y es un sentimiento muy intenso y con el que me estoy divirtiendo muchísimo“.

► ¿En qué posición le gustaría salir en el Royal Rumble?

“Espero y deseo ser la primera en salir en el Royal Rumble porque creo que así mandas un claro mensaje de que eres capaz de aguantar todo el castigo que viene posteriormente hasta ser la última mujer en pie. Sé que Liv Morgan es capaz de aguantar los envites de las otras 29 mujeres y una vez lo haya conseguido ya veré por qué título lucharé en WrestleMania”.

El pasado año Liv Morgan también se las prometía muy felices ya que llegaba al Royal Rumble en buen momento y tras haber plantado cara a Becky Lynch en la que puede que fuera su mejor lucha hasta aquella fecha en WWE en el evento Premium en vivo de DAY 1 desde Atlanta, pero desgraciadamente para ella las cosas no se dieron bien. Morgan entró en la sexta posición en el Royal Rumble y cayó eliminada la número 17, a manos de Brie Bella, tras durar más de 37 minutos y no conseguir ninguna eliminación. Puede que el regreso sorpresa de Sarah Logan (ex compañera de Liv) le distrajera de sus labores. ¿Pasará lo mismo este año o conseguirá resarcirse?