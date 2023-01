Kofi Kingston analiza su error en el Royal Rumble 2022

El Royal Rumble siempre ha sido sinónimo de “acción espectacular de Kofi Kingston“; al menos hasta el año pasado cuando el luchador norteamericano quiso rizar el rizo y falló. Era la primera vez que Kingston no podía ejecutar una de esas espectaculares maniobras por las que siempre es protagonista en este tipo de luchas y en una reciente entrevista con Fightful ha querido comentar cómo fue aquel falló y lo que sintió al verse en el suelo como el talento que menos había durado en el Royal Rumble 2022.

► Sobre su error en el Royal Rumble del pasado año en Saint Louis

“Sí, creo que ha sido la vez que menos he durado en un Royal Rumble y por supuesto fui el que menos duró en el Royal Rumble del año pasado, pero te prometo que iba a haber estado más tiempo en el ring, no te sabría decir cuánto en total pero sí que las cosas tenían que haber sido diferentes. Siempre he dicho que lo mejor que nos puede pasar es que nos equivoquemos. Cuando más aprendemos es cuando las cosas no nos salen como teníamos planeado. Ahí es cuando realmente crecemos como personas y como profesionales. Fue una situación incómoda porque sabéis que he estado haciendo cosas espectaculares en el Royal Rumble desde siempre y nunca me había equivocado hasta ese momento. Siempre salimos confiados en que todo va a salir bien hasta que no sale bien y esa es nuestra realidad porque lo que hacemos no es fácil, es muy difícil y tiene que estar calculado al 100% porque si falla algo todo falla. Este año será diferente o al menos no podrá ser peor.

“Realmente fue Morrison el primero que lo hizo no yo. Él es el que tiene que llevarse el mérito porque yo comencé a hacer cosas así cuando abandonó la compañía; eso sí, le pedí permiso de palabra y lo firmamos con un apretón de manos. Es muy bueno estar siempre en las acciones más destacadas del evento y de que todos vean de lo que eres capaz. Cuando Naomi lo hace también se merece todas las ovaciones, cuando lo hizo Katana Chance o Sol Ruca… todas son grandes talentos que tienen la capacidad suficiente para contribuir a este ‘movimiento’“.

► Kofi Kingston sobre luchar ante fanáticos en vivo y en directo

“Cuando comencé a entrar en los planes de giras con WWE, en 2007 o 2008, recuerdo que estuve mucho tiempo, como unos 6 u 8 meses haciendo solo eventos en vivo antes de debutar en televisión porque está muy bien luchar ante fanáticos en vivo y en directo, para ver cómo te mueves y lo que se siente. Los jóvenes talentos que hay ahora en NXT no han tenido ese tipo de experiencia con todo el tema de la pandemia. La fanatizada de NXT es diferente porque son muy fieles y siempre están allí pase lo que pase, pero es muy diferente cuando tienes que moverte de ciudad en ciudad y tienes que actuar delante de todo tipo de gente y en diferentes arenas. Hay muchos que ni siquiera han luchado ante un público que sea el de NXT y esa experiencia es la que te acaba marcando y creando una huella en ti como luchador que pone su cuerpo y su salud al servicio de los demás para su divertimento. Por todo esto, para New Day poder estar allí con ellos compartir el cuadrilátero es algo muy especial“.