En el episodio de RAW is XXX tuvimos nuevo episodio de la historia entre Sami Zayn y The Bloodline, donde Paul Heyman acusó al Uce honrario de conspirar contra el grupo. Afortunadamente, Jey Uso, quien inicialmente tuvo sus diferencias con Zayn, lo salvó de ser expulsado de The Bloodline, y Roman Reigns le ha concedido “algo de tiempo”, con la premisa de que este fin de semana será sometido a una nueva prueba en el Royal Rumble, en lo que podría suponer otro capítulo del “culebrón” más importante en toda la WWE.

► Historia entre Sami Zayn y Roman Reigns sigue su curso

Teniendo en cuenta lo grande que se siente la historia y la gran aceptación que ha tenido en el público, muchos fanáticos creen que debería desembocar en una lucha en el evento central de WrestleMania 39 entre Sami Zayn y Roman Reigns, aunque Bill Apter no considera que esto deba ocurrir aquí.

la eventual traición debería darse antes de dicho evento. Otro ex WWE, Jim Cornette, hizo una aparición reciente en el Drive-Thru de Jim Cornette , para dar su opinión de cómo podría avanzar la historia entre Sami Zayn y The Bloodline camino hacia WrestleMania 39, agregando que

“Parecía que esto era una especie de salto rápido de Roman siendo un poco gruñón con él a ‘¡Arrr, te voy a pinchar ahora!’ Pero supongo que todavía tienen otras ocho o nueve semanas antes de WrestleMania, así que van a espaciar esto. Pero creo que, obviamente, en WrestleMania, algo tiene que suceder donde la gente pueda estar a toda velocidad detrás de Sami”

“Sin embargo, esta ruptura/división/abismo se desarrollará entre Sami y The Bloodline, tiene que ser correcto en ese momento, ¿no? O sucedería en WrestleMania. Pero probablemente si quieren hacer que WrestleMania sea fuerte, sucedería de antemano“.