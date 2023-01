No estaba muy seguro Triple H el pasado verano de si Sasha Banks volvería a la lucha libre. “The Boss”, por entonces, lucía más como una celebridad del mundo del espectáculo que como una luchadora, con campañas publicitarias, desfiles de moda y estrenos de películas, si bien también se la veía entrenando junto a Juventud Guerrera o en LuchaLibre Barcelona.

Y las dudas acerca del devenir profesional de Banks quedaron definitivamente resueltas esta semana, cuando la gladiadora, ahora bajo el nombre de Mercedes Moné, hizo su debut sobre NJPW durante Wrestle Kingdom 17.

Moné no luchó, pero su aparición después de la exitosa defensa de KAIRI ante Tam Nakano se robó numerosas miradas. Porque además de confirmar su regreso, Moné atacó a KAIRI y dijo tener el objetivo de hacerse con el Campeonato Femenil IWGP. Tentativa que veremos el mes que viene en Battle in the Valley, evento de New Japan a celebrarse desde San José (California).

► La televisión, ¿un medio tan decisivo?

Sin embargo, este fin de semana es tema de debate la reacción del público del Tokyo Dome, a raíz de las siguientes líneas de Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter.

«Después de que Kairi venciera a Nakano en un combate corto para retener el título, [Mercedes Moné] salió. No hubo una gran reacción. Aquellos que estuvieron presentes dijeron que la mayoría de fans no sabían quién era, ya que WWE lleva tiempo sin estar en televisión».

De primeras, puede cuestionarse que la respuesta del respetable fuese discreta. Si echamos un vistazo de nuevo al momento, el entusiasmo fue sonoro cuando acabó por revelarse la identidad de Moné. Ya camino hacia al ring tal vez hubiera cierto silencio, pero cabe recordar que fue la tónica general durante Wrestle Kingdom 17.

Los nipones todavía muestran reticencia a expresarse plenamente (obviando su ya de por sí carácter taciturno y que muchos llevaran mascarillas) y según la normativa expuesta por NJPW, los gritos demasiado ruidosos siguen estando restringidos.

Mientras, el argumento de que Mercedes Moné no tuvo una muy cálida acogida por la falta de presencia televisiva de WWE en Japón luce algo pobre. El acuerdo entre McMahonlandia y J-Sports concluyó a finales de 2021 y Moné ya era una estrella entonces. Tal vez la pequeña pantalla siga siendo el medio de comunicación estrella para americanos y europeos, pero desde 2015 su protagonismo en las vidas de los japoneses ha caído de forma ostensible. Internet, sobra decirlo, permite a cualquier usuario del país del sol naciente estar al tanto de WWE.

Otro asunto pasaría por dilucidar, presencia televisiva aparte, cuánta afición hay realmente hacia McMahonlandia en Japón, pues su escena luchística local es muy fuerte y está arraigada en la cultura del país.