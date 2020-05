Aunque parezca algo extraño, recientemente Gary Cassidy de Sportskeeda logró obtener una muy buena entrevista con el polémico Matt Riddle, Superestrella de NXT. De la cual ya les hemos traído algunos extractos muy interesantes, incluyendo este en donde habla de que una lucha contra Keith Lee haría que Dave Meltzer le diera 7 estrellas a ese combate. ¿Será tan así? ¿Tendrá razón?

► Matt Riddle vs Keith Lee

"En este momento, mi oponente soñado es el semental más grande en el establo de WWE y ese tendría que ser Drew McIntyre. El chico es un caballo. Luché contra él en las indies, en EVOLVE y empresas así. El tipo es un profesional. Él es apto para el éxito, él es el éxito. Puede hablar con confianza, y hace lo que dice que va a hacer. Él es fantástico. Ya sabes, así que me gustaría tener una lucha porque él es el tipo a vencer. No sé si sería necesariamente la lucha del año siete estrellas de Dave Meltzer.

"Creo que, si queremos buscar la lucha a la que Dave Meltzer le daría 7 estrellas, entonces tienen que darme a Keith Lee en un evento estelar de 25 minutos. Te garantizo que, incluso si no hay nadie en el edificio, tendríamos a todo el equipo de camarógrafos coreando 'This Is Awesome!'. Keith Lee y yo. Le dije a Shawn Michaels: 'Méteme a mí y a WALTER en el ring, o méteme a mí y a Keith en el ring. Créeme, no te decepcionarás'. La multitud se volverá loca. Eso es lo que siempre quieres. No lo han hecho, pero yo sigo proponiéndolo".