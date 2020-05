El pasado 18 de agosto les informábamos aquí en SÚPER LUCHAS, que Jinder Mahal ya había obtenido el alta médica y se encontraba listo para regresar al ring, tras una lesión en la rodilla ocurrida a finales de junio del año pasado. Y no pasó mucho para verlo de regreso, pues el 27 de abril apareció en Raw, derrotando a Akira Tozawa en un minuto y 35 segundos. Ahora, WWE lo ha puesto en el mapa al decir en Twitter que una lucha contra el actual Campeón WWE, Drew McIntyre, sería un Dream Match.

— ¿Quién saldría victorioso en esta LUCHA DE ENSUEÑO: Jinder Mahal o el Campeón WWE Drew McIntyre?

— Una lucha de ensueño para muchos, una pesadilla para uno. Negocios son negocios.

Más allá de esto, McIntyre no se ha pronunciado. Pero... ¿es realmente una lucha de ensueño? Los fans están divididos.

There's tons of story there, and both of these guys worked hard to make better comebacks than their initial runs. How is this a bad idea?

— "Una idea estúpida de un creativo estúpido".

— Hay un montón de historia allí, y ambos tipos han trabajado duro para tener regresos que sean mejores que sus etapas iniciales. ¿Cómo va a ser esto una mala idea?

with good build up it will make sense

temporary alliance between both and later Jinder betraying him will set up the feud but jinder needs to be booked strong nd also he needs to adapt fast paced action in ring few of his moves are lackluster