Antes de Money in the Bank 2020, WWE hace un tour por sus oficinas centrales

Algún uso había que darle al cuartel general de WWE en Stamford (Connecticut), antes de que la empresa se traslade a una nueva sede el año que viene, en la misma ciudad. Y como despedida, aprovechando la crisis del coronavirus, las Titan Towers cobrarán gran protagonismo el próximo 10 de mayo durante Money in the Bank 2020, pues ya sabemos que los combates de escaleras por los maletines se grabaron allí, hasta desembocar sobre la misma azotea del edificio (lugar donde ya se filmó un vídeo de apertura de Raw en 1995).

Y para ir abriendo boca, WWE ofrece un adelanto de los particulares escenarios que darán cabida a las doce Superestrellas implicadas.

Hagan sus quinielas sobre qué partes de esos "headquarters" quedaran más afectadas, si de verdad WWE las aprovecha como ya hizo DDT con sus propias delegaciones años atrás. ¿Llegarán hasta la oficina del mismísimo Vince McMahon?

It's on my wall and symbolic of my voracious appetite for life. pic.twitter.com/AuitV4M31C