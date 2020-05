El éxito de John Cena es gracias a su pasión, afirma Jim Ross

A lo largo de la historia, solo los mejores han podido ser catalogados como "la cara de WWE". Aunque actualmente Roman Reigns es técnicamente la cara de WWE en reemplazo de John Cena, su enfermedad lo ha tenido relegado al menos momentáneamente. Eso no lo sabremos, y lo descubriremos hasta que las cosas en WWE vuelvan a tener cierta normalidad.

► Lo que hay detrás del éxito de John Cena

¿Pero por qué Vince McMahon usó a John Cena como la cara de WWE por más de diez años? Jim Ross, quien además de ser comentarista, era un hombre muy respetado tras bambalinas dado que en el pasado estuvo a cargo de las relaciones con el talento, además de su sabiduría, reveló las razones en la más reciente edición de su podcast Grilling JR.

"La pasión. La pasión de John Cena fue abrumadora. Su dedicación a su oficio fue abrumadora. Con las personas que hablé, no sé, no creo que ninguna haya tenido alguna duda. No creo que haya habido aprehensiones masivas porque sabíamos que íbamos a escoger al tipo correcto.

"Esto es lo que pasa: John era un tipo que nunca decía que no. Que trabajaba durante siete días a la semana, o diez días a la semana, si es que la semana tuviera 10 días. Amaba lo que hacía. Su récord de Make A Wish, que concede deseos para niños con enfermedades terminales, nadie está cerca de ese récord. Ese era el tipo de persona que él era, nunca rechazaba nada, esa es la clase de persona que es.

"Hizo todo lo que se le pidió que hiciera. Como era una gran estrella, las personas que le pedían hacer cosas, sabían que a John le gustaba hacer esto y nunca diría que no a hacer algo. De repente obtuvieron al mejor talento, que nunca va a decir no, así que serían tontos si no le preguntara que hiciera cualquier cosa que tenían en mente.

"No rechazó nada. Él siempre estaba allí, no teníamos problemas acerca de que si John era propenso a las lesiones, eso no pasó. Trabajó todo el tiempo, trabajó un estilo duro. El punto es que en ningún momento perdimos la confianza de que John Cena no iba a aguantar".