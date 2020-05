Como es bien sabido, hace unos meses, Matt Riddle confirmó que tiene problemas tras bambalinas con gente en NXT y WWE. Uno de ellos es Goldberg, con quien tuvo un careo un poco fuerte en el Backstage del PPV SummerSlam 2019. Ahora se sabe que Vince McMahon llamó a rendir descargos a Riddle por los malos comentarios que ha generado. Esto fue revelado por Riddle en una entrevista con Gary Cassidy de Sportskeeda:

► Matt Riddle habló con Vince McMahon

"Te diré esto. ¿Tengo problemas en WWE o en NXT, con la gente que dirigen el programa? No. ¿Tengo problemas con algunas personas que piensan que soy irrespetuoso a veces porque no entienden cómo funcionan los negocios? Sí. ¿La gente se toma las cosas demasiado en serio? Sí.

"Y honestamente, tuve que dar charlas en NXT, no es como si detuviera el lugar, pero sí más bien como interviniendo en otras charlas que estaba ocurriendo, para decir: 'Oigan, voy a tuitear o decir algo que los va a ofender. Dense cuenta que, en realidad, no estoy tratando de ofenderlos, solamente estoy tratando de hacer que la gente piense que los estoy ofendiendo. Estoy colocando una fachada, una imagen, ¿entienden?'.

"Si hablo cierta cantidad de basura, la gente va a decir que soy un tipo incontrolable, que hace lo que quiere. ¿Pero sabes qué digo yo? Que estoy haciendo el trabajo, que estoy en el negocio en el que estoy. Soy un campeón de parejas, estuve en el Rumble, entonces, ¿cómo puede causar este tipo ese enojo de nivel nuclear?

"Estuve en la oficina de Vince McMahon hace solo tres semanas, antes de que estallara todo esto de la cuarentena. Estaba en el cuartel general hablando con él, y sí, mencionamos el odio y los problemas que tengo con ciertas personas pero, al final del día, Vince es quien firma los cheques y hace esto posible para mí y ellos tienen el control, no el demás talento.

"Si el empleador está contento y puedo hacer que ganen dinero y obtener ganancias, y yo valgo lo que peso, y yo aprovecho eso, no veo ningún problema. Para responder a tu pregunta: sí, hay algunas personas con las que tengo problemas. Pero la mayor parte de eso es solo problemas de escuela secundaria: 'Oh, él dijo esto'. Personas que simplemente no pueden soportar una broma o una chamba".