Limitless Reasonable Doubt | Resultados e imágenes

Cada fin de semana se realizan incontables eventos luchísticos en Estados Unidos, y en todo el mundo. No solo los WWE Live o NXT Live de la WWE o los ahora AEW House Rules. Y en Súper Luchas estamos encantados de hablar de tantos como podamos para seguir disfrutando de la lucha libre profesional aún cuando dejamos a un lado las organizaciones más grandes.

Ahora miramos hacia Limitless Wrestling, la más reconocida del estado de Maine, para conocer todo lo sucedido en su evento más reciente, Limitless Reasonable Doubt. Este tuvo lugar en la arena Yarmouth Amvets Post #2 en Yarmouth ayer 25 de marzo. Quienes quieran ver más allá de las imágenes que traemos, pueden ver el show en independentwrestling.tv.

> Limitless Reasonable Doubt

Lucha de parejas: MSP (Aiden Aggro y The DangerKid) vencieron a Fresh Air (Junior Benito y Macrae Martin)

Lucha individual: Ichiban venció a Joseph Alexander

Lucha individual: B3CCA venció a Rachael Ellering

Lucha individual: Dezmond Cole venció a 2 Cold Scorpio

Campeonato Let’s Wrestle : BRG venció a Mac Daniels para ganar el título

: BRG venció a Mac Daniels para ganar el título Lucha de parejas: Above The Rest (Gabriel Skye y Tristen Thai) vencieron a ARTE (Aaron Rourke y Ricky Smokes)

Lucha individual: Anthony Henry venció a Andy Brown

Campeonato Mundial Limitless: BEEF vención a Ace Romero y Rip Byson para convertirse en campeón

Entre todos ellos, podemos destacar, por ejemplo a B3CCA, popular luchadora independiente que ha tenido sus oportunidades en la WWE y AEW. Luchó contra Lacey Evans en el SmackDown del 10 de febrero y tuvo cuatro como All Elite: contra Kris Statlander en el Dark: Elevation del 29 de septiembre de 2021, contra Leyla Hirsch y Red Velvet, junto a Notorious Mimi en el Dark: Elevation del 5 de enero de 2022, contra Nyla Rose en el Dark: Elevation del 14 de septiembre de 2022 y contra Athena en el Dark del 6 de diciembre de 2022.

ATR get the W over ARTE following the monkey flip jumping knee strike at Limitless Wrestling #ReasonableDoubt pic.twitter.com/J28H4U535J — Tim (@PatsFanBE) March 26, 2023

WORLD CHAMP BIG BEEF!!! @GNARLSGARVIN LETS FUCKIN GOOOOOOOOO #ReasonableDoubt pic.twitter.com/bNDy1NRAgD — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) March 26, 2023

2 Cold Scorpio getting down with the kids of Yarmouth Maine ❤️ #ReasonableDoubt pic.twitter.com/N2VkXRSvMl — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) March 26, 2023

También puedes repasar lo ocurrido esta semana en las grandes compañías:

BEEF with the BEEFY BOMB and the splash to Ace Romero to become the new Limitless Wrestling Heavyweight Champion #ReasonableDoubt pic.twitter.com/NNGSKsieIe — Tim (@PatsFanBE) March 26, 2023

ACE ROMERO SENDS RIP BYSON CRASHING THROUGH THE DOOR ON THE OUTSIDE #ReasonableDoubt pic.twitter.com/IfZYMdWunw — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) March 26, 2023

ATR get the W over ARTE following the monkey flip jumping knee strike at Limitless Wrestling #ReasonableDoubt pic.twitter.com/J28H4U535J — Tim (@PatsFanBE) March 26, 2023

Tag Team Action: MSP vs Fresh Air #ReasonableDoubt pic.twitter.com/suHH6xPhKY — Izzy & Zac Batista (@isaiahrulz12) March 26, 2023

MSP does some Flying followed by Fresh Air with some Flying! @LWMaine #ReasonableDoubt pic.twitter.com/jr1yBeoenB — Izzy & Zac Batista (@isaiahrulz12) March 26, 2023