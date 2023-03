WWE NXT estuvo el 25 de marzo de 2023 celebrando un house show en el Sanford Civic Center en Sanford, Florida. A continuación, repasamos todo lo sucedido en el mismo tanto en lo relativo a los resultados de los combates como a las imágenes de estos gracias a las publicaciones en redes sociales de los fanáticos presentes en la arena.

“I don’t even want to beat you Johnny, I want to hurt you.”

Wow. @GraysonWWE sent a brutal message to @JohnnyGargano as we head toward #StandAndDeliver 😳#WWENXT #NXTSanford pic.twitter.com/6XicRh2leR

