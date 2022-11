Algunos dudan de la legitimidad de esa presunta investigación sobre la trifulca acaecida en las postrimerías de AEW All Out 2022. Pero sea como fuere, la casa Élite y el público ya dictaron sentencia: CM Punk supone el villano de la historia y sólo sus más acérrimos seguidores demandarán su vuelta a la empresa.

Puede decirse que The Elite también tuvieron parte de culpa, pero la manera en que Punk expuso el asunto aquella noche, disparando incluso contra talentos ajenos a la discusión (caso de MJF) y haciendo lucir a Tony Khan como un líder sin autoridad, desacredita cualquier defensa del «Best in the World».

Y mientras el silencio impera, hay actos que hablan por sí solos. Tony Khan decidió traer de vuelta a Colt Cabana el pasado día 2 (y no hemos vuelto a ver al luchador desde entonces) como mensaje hacia el vestidor y también, claro está, hacia Punk. Este no aparece ya en la portada del videojuego AEW Fight Forever. Sin olvidar que The Elite quisieron resaltar en Being The Elite los cánticos contra Punk durante Full Gear. Blanco y en botella.

► Kenny Omega invita a pasar página

Hoy, más de dos meses y medio después del infame incidente que emborronó AEW All Out 2022, uno de los implicados da cuenta por primera vez del suceso de marras de forma pública. Si bien, se guarda de entrar en detalles, dando a entender, parece, que habría posibles consecuencias legales aún vigentes.

Bajo entrevista con Sports Illustrated, Kenny Omega deja las siguientes declaraciones.