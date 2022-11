En UFC 281, Ryan Spann aseguró la mayor victoria de su carrera, noqueando al ex retador al título de peso semicompleto Dominick Reyes en solo 80 segundos. Pero el nocaut fue solo la mitad de la historia de la noche, porque después de la victoria, Spann reveló que su actuación se debió en gran parte a que era la primera vez que realmente entrenaba para una pelea.

Para un veterano de 28 peleas, que peleó nueve veces dentro del octágono, eso parecía muy improbable para muchos. Pero Spann insiste en que es verdad.

“[Mis entrenadores] quieren que me retracte. La verdad es que fue mi primer campamento completo, de verdad. He entrenado antes, contra [Antonio Rogerio] Nogueira, creo que entrené para esa pelea. Ha habido un puñado de peleas para las que me he entrenado. Mi primera pelea por el título amateur, creo que entrené para esa, pero aún así fue por unas cuatro semanas. Pero en su mayor parte, es entrenamiento gordo. Solo estoy tratando de reducir el peso porque me hago grande”.

Spann se unió a UFC en 2019 y desde entonces ha acumulado un récord de 7-2 con cinco victorias por detención. Sin embargo, lo más notable es que seis de sus nueve peleas terminaron en el primer asalto. Dijo que parte de eso es por diseño porque no estaba entrenando adecuadamente y, por lo tanto, se centró en obtener resultados rápidos, una decisión que ocasionalmente resultó contraproducente.

Ahora, sin embargo, «Superman» cree que está listo para hacer una carrera real en la división.

“Siento que desperdicié muchos de mis 20. Lo hice, atléticamente, porque realmente no lo tomé lo suficientemente en serio. Sabía lo bueno que soy, sabía lo bueno que era. Todo siempre vino tan fácil. Yo era demasiado inmaduro para darme cuenta.

“Mi hermano siempre me decía: ‘Necesitas poder respaldar tus habilidades con fuerza y ​​acondicionamiento’, y yo decía: ‘¿Por qué? Puedo patear a la gente en la cabeza. ¿Por qué estirar? Y simplemente se convirtió en una bola de nieve a partir de ahí. Sin embargo, ahora lo tenemos bajo control».