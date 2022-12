John Morrison: «Lo que hizo CM Punk estuvo mal»

Esta semana, CM Punk volvió a estar en las noticias del mundo de la lucha libre profesional. No porque haya actualizaciones en torno a su salud, o a su estatus contractual con AEW, sino porque dos luchadores decidieron hablar acerca de él y lo que hizo en la conferencia de prensa posterior al PPV All Out 2022.

Recordemos que allí, Punk habló mal de Colt Cabana, de MJF, de The Young Bucks y esas palabras causaron una dura pelea tras bambalinas entre él y Ace Steel en contra de Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson, misma que hizo que todos ellos fueran suspendidos y que, por ahora, solo ha resultado en el despido de Steel como productor de luchas o agente tras bambalinas.

► La despachada de CM Punk contra sus compañeros en AEW, mal vista para John Morrison

El primer luchador en hablar del tema fue Dax Harwood, quien dijo que Punk era un incomprendido, palabras que sonaron como a un intento de justificar lo ocurrido. Y ahora, llegó el otro extremo de la opinión de la mano de John Morrison, quien en una reciente entrevista con Adi Shankar de Bootleg Universe Podcast, dejó en claro que, para él, lo que hizo Punk estuvo mal hecho, pues afecta a la industria, aunque reconoce que tal vez Punk sí tuviera algún punto y hasta cierto nivel, lo comprende. Estas fueron las palabras del también exWWE, quien entre mayo y junio de 2022, tuvo tres combates con AEW como Johnny Elite.

«¿Sabes lo que es una locura? Escuché el audio antes de ver el video. Fue divertido escucharlo e imaginarlo, porque mi amigo me había dicho que estaba justo al lado de Tony [Khan]. Punk siempre ha tenido mal genio y se pone de mucho temperamento cuando las cosas no salen como él quiere.

«Pero, en su defensa, debo decir que lo que quiere es tener éxito. Es un tipo que quiere triunfar y arruinará cualquier cosa que se interponga en su camino para lograr ese objetivo. Esa era su mentalidad entonces, y creo que todavía lo es ahora.

«Sin embargo, creo que, a veces… Personalmente, tengo que decir que yo también tengo una energía propia destructiva, y si algo no sale como yo quiero, arremeteré a lo loco. Pero, la diferencia es que arremeteré duro en contra mía y me daré los golpes fuertes yo mismo.

«Punk hace ambas cosas. Se ataca a sí mismo y ataca a los demás cuando las cosas salen mal. Punk le quitó el título nuevamente a Mox, y luego, no sé el alcance de sus lesiones, pero creo que se desgarró algo… Creo que la parte superior de su tríceps, o algo así. Lo cual es muy frustrante, especialmente cuando llegas a la edad que tiene él.

«Básicamente, tiene mi edad. Cuando te lastimas, ya no es lo mismo que haberte lastimado a los 20 años. Lleva mucho más tiempo de recuperación, y no es necesariamente el dolor lo que te molesta. Sino lo que te molesta es que sabes que, si es un desgarro completo del triceps, te tomará seis meses a un año antes de que pueda volver a estar funcional a un rango cercano del 100 por ciento.

«Si regresa antes de tiempo, puede volver a lesionarse. Así que, probablemente, había muchas cosas que estaban pasando por su cabeza en ese momento. Lo que me parece que es gracioso es la forma en que manejó todo esto.

«De alguna manera, simplemente… ¡Arremetió contra toda la lista de luchadores de AEW! Ya sea que se lo merezcan o no, eso no lo sé… Bueno, desde su punto de vista, ellos se lo merecían. Desde mi punto de vista, puedo decir que, personal y profesionalmente, yo nunca diría eso sobre la mayoría de la lista de luchadores de una empresa, solamente porque no creo que sea algo bueno para los negocios.

«Pero, por otro lado, eso es por lo que es conocido Punk. Y, simplemente, volvió al personaje para arrojar otra Pipebomb casera. Está molesto, y simplemente dice: ‘¡Que se joda todo! ¡Voy a hablar mal de MJF, voy a hablar mal de todo el mundo que no me agrade en este elenco! ¡Que se jodan! ¡Que se joda Colt Cabana! —[Risas] ¡Él está obsesionado con Colt Cabana!— ¡Que se jodan todos! ¡Todo me está molestando! ¡Voy a sacarlo ahora mismo y a hablar de toda la mie*** que han hecho los otros!'»