Allá por julio del presente año, cuando todavía CM Punk gozaba de buena prensa antes de aquel infausto incidente pos All Out 2022, Ricky Starks confesó que tenía en su agenda de rivales soñados al ex Campeón Mundial AEW.

[…] Sí, creo que el día que Punk y yo luchemos, prenderemos fuego al mundo. He aprendido mucho de Punk. Hombre, Punk es el liderazgo en su forma más auténtica. Le he preguntado innumerables veces muchas cosas, le he pedido muchos consejos y cosas así tras bambalinas. Y siempre está dispuesto y abierto a ello. […] Punk es el hombre. Y es realmente genial tener a alguien que, no sé si la gente se dé cuenta, pero Punk ha pasado por múltiples fases. Estuvo presente en esa ola indie, pero también estuvo presente cuando WWE estaba fichando a los ‘indies’ y él estaba dentro de ese sistema. Y ahora está del otro lado de lo que es la lucha libre, más allá de eso. Así que es genial que haya pasado por diferentes generaciones de lucha libre, por así decirlo, y que tenga como ese conocimiento en él. CM Punk es el hombre».

► Ricky Starks no pierde la esperanza

En una de sus primeras promos como «All Elite», CM Punk invitó a Ricky Starks a disputar un combate contra él, pero tal vía creativa no acabó por plasmarse, siendo Powerhouse Hobbs el miembro del Team Taz que se midió a «The Second City Savior».

Y bajo reciente entrevista con DAZN, luego de recordar aquella mención de Punk, Starks fue preguntado acerca de si cree posible que algún día veamos un «Best in the World» vs. «Absolute».

«Espero que sí, de verdad. Pienso que Punk, [William] Regal y esas personas que vinieron fueron grandes añadidos al vestidor. Grandes añadidos en cuanto a lo que aportaron. Personalmente, pude hablar mucho con Punk y pudo ayudarme con mis promos y cosas así. Lo mismo con Regal, porque lo conozco desde hace tiempo. De alguna forma fue un mazazo que se marcharan. Espero que próximamente pueda tener ese combate. Si no, lo entiendo, así es el negocio, pero estaría bien. Estaría bien poder trabajar con alguien de ese calibre, porque todavía tengo pendiente trabajar con alguien de tal calibre, aparte de Sting. Y el combate de Sting fue hace uno o dos años».