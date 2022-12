¿CM Punk volverá a luchar? Freddie Prinze Jr. opina

Cuando uno se sienta en Insight with Chris Van Vliet sabe que lo hace para hablar de todo tipo de temas y es justamente lo que hizo Freddie Prinze Jr.. En esta ocasión nos hacemos eco de su opinión acerca de si CM Punk va a volver a la lucha libre profesional después de sus problemas en AEW.

► ¿CM Punk volverá a luchar?

“No lo sé. No sé si vuelverá a luchar. Quiero decir, su cuerpo no pudo aguantarlo. Sabes, se lastimaba mucho, como nos pasa a todos cuando nos hacemos mayores. Su paciencia no pudo resistir al tratar con una generación más joven. Quiero decir, mira, para los millennials y Gen Z, mi generación y más. No es una ilusión, te odian, porque no quieren entenderte. Las cosas que mi generación y mayores dicen sobre ellos son las mismas cosas que la generación de mi mamá dijo sobre mí. Eres más flojo, no trabajas tan duro. Sí, tienes razón, me facilitaste la vida. Entonces, gracias a tu generación, pero ahora tenemos un control remoto y no tengo que levantarme y cambiar el canal porque son viejos y artríticos, y ya no pueden hacerlo.

«Entiendo que odian el hecho de que los niños pueden ganar millones en YouTube o Twitch y no tienen un jefe que les diga que apestan todos los días. Pero aquí está la otra cara de eso. Sí, puede que no tengan un jefe, pero tienen docenas, cientos, miles, cientos de miles, quizás millones de personas que no solo dicen que apestan, sino que exigen tener voz en lo que hacen. Así es la vida de un streamer. He visto a personas sacrificar su dignidad y su alma, me pondré un traje de plátano si tengo 50 seguidores hoy. No puedes retractarte, ¿sabes lo que quiero decir? Si comienzas a vivir con personas que te dan $5 al mes y de repente quieres recuperar algo de esa dignidad, también se van sus $5. Por lo tanto, tienen que lidiar con presiones muy diferentes a las que tuvieron que enfrentar estas generaciones anteriores.

«Sí, yo tenía un director que estaba en mi caso todos los días en plan ‘Sé lo que hicisteis el verano pasado’, todos los días. Apestaba. Era un hijo de p*ta. Los streamers de YouTube, todos estos, todos en el mundo que tienen acceso a Internet pueden decir cosas horribles sobre ti. Y estos son niños pequeños que no están preparados para ese tipo de fama. Es por eso que eliminé mi canal de Twitch porque a ellos no les importa, no les importan estos niños pequeños. No toman ninguna medida para protegerlos hasta cuatro o cinco años después, ya sabes, estos niños se han estado quejando, rogando y pidiendo. Y no es que una vez que fueron comprados por Amazon, no pudieran darse el lujo de implementar medidas. Simplemente optaron por no hacerlo porque no era rentable. Entonces, al diablo con Twitch, al diablo con esas empresas.

» Y respeto a los que son capaces de salir del otro lado y aún tienen su dignidad intacta. Porque es venta de almas y robo de almas. Y esas son cosas difíciles de manejar a los 20 años. Entonces, no sé cómo avanza CM Punk. Él es de esa generación anterior”.