Hay tantos motivos por los que una rivalidad entre CM Punk y The Elite sería grandiosa… 1) el talento de los cuatro luchadores tanto en luchas como en segmentos. 2) quiénes son en lo relativo a popularidad dentro de la lucha libre profesional. 3) el «Best in the World» iba a necesitar a dos aliados con probablemente serían FTR. 4) los tres juntos podrían buscar el Campeonato Mundial de Tríos AEW. No obstante, Jim Cornette piensa que no hay dinero en una historia entre ellos, como expresa en The Jim Cornette Experience. Aunque hay que aclarar que el promotor no cree tanto que la idea no funcionara como que no funcionaría en All Elite Wrestling.

► Jim Cornette opina de CM Punk vs. The Elite

“Si tuvieran eso programado, presentado, entonces todo esto sería perfectamente aceptable. Y sabes que todo el mundo querría ver eso, ¿verdad? Oh, sí, todos vuelven a estar juntos. Tenemos este gran momento, atrae todo tipo de dinero. Pero lo que estás pasando por alto es el hecho de que estos malditos idiotas no quieren sacar dinero. No quieren que nadie ponga en peligro su posición, su empresa, su revolución, su movimiento. Si alguien los supera o es más importante que ellos, o le muestra a la gente que su lucha es una mi*rda, y que la gente aún reacciona en mayor número a la mi*rda que pueden entender, eso es malo.

«Y tendrías que asumir que los Buckaroos y Twinkle-toes (The Elite) están dispuestos a trabajar con un tipo como Punk con el que han tenido problemas, o que Tony estaría dispuesto a tratar con un tipo que le dijo que se fuera a la mi*rda o lo que sea. Ahora lo sé, la gente dice: ‘Bueno, oye, Vince McMahon le ha puesto el título de la WWE a una docena de tipos que le dijeron que te j*dan o lo que sea, antes de eso’. Sí, porque a Vince le importaban los negocios.

«Esto no es negocio. Estas son ideas de fantasía de un niño multimillonario. Y la increíble ganancia inesperada en la que han caído estos imbéciles autoentrenados, engreídos y autocomplacientes al hacer que dejado que niño multimillonario financie su maldita visión de lo que es la lucha libre. Y no funciona, porque están en el mismo lugar que hace tres años. Pero han tenido mucha más mala publicidad. La venta de entradas está bajando, los índices de audiencia están bajando, todo el mundo se está peleando entre bastidores. Y las únicas personas en el vestuario que tienen influencia sobre Tony para que haga algo, son las que protegen sus lugares a expensas de todo lo demás”.