«CM Punk es un incomprendido»: Dax Harwood

FTR, y especialmente, Dax Harwood, se ha posicionado a favor de CM Punk desde que saltara el bombazo informativo de la trifulca que el «Best in the World», Ace Steel y The Elite mantuvieron minutos después de la conclusión de AEW All Out 2022.

Si se ha reportado que la mayoría del vestidor de AEW repudió a Punk por su actitud aquella noche, en esa minoría de partidarios del chicagüense seguramente se encuentre Harwood, y quizás a raíz de tal conflicto, FTR contemplen dejar la casa Élite el año que viene.

Días atrás, pudimos ver a Harwood y Punk en una fotografía muy navideña, y el pasado mes, el «Top Guy» desmintió ciertos reportes.

Y como más reciente panegírico, Harwood habló así de Punk ante los micrófonos del último episodio de ‘The Gentleman Villain Podcast’, con una valoración cuanto menos curiosa.

«Es un incomprendido, pienso. La única consigna por la que vivo es ‘si no eres controversial, no mereces ser recordado’. Y él es controversial. Es controversial porque va a contracorriente, y no se casa con nadie.

«Pienso, obviamente, que es un contador de historias increíble. Espero, que decida lo que decida o lo próximo que haga, ya sea en AEW, que espero sea así, o fuera, espero que encuentre felicidad, porque en su vida, la vida que ha tenido, la merece».