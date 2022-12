Cormier: «USADA debe hacer más pruebas a Jon Jones»

Daniel Cormier no ve cómo tiene sentido que Jiri Prochazka haya sido probado 16 veces más que Jon Jones este año. Según la base de datos de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. Prochazka es el peleador de UFC más probado en 2022 después de enviar la friolera de 64 muestras de orina.

Jones, por otro lado, ha sido evaluado solo cuatro veces este año, mientras que permaneció inactivo desde febrero de 2020 y continuó preparándose para su debut en el peso completo que se espera a principios del próximo año.

Prochazka nunca ha dado positivo por drogas para mejorar el rendimiento, mientras que Jones lo ha hecho varias veces y cumplió suspensiones de la USADA por sus infracciones. Basado en su historia, Cormier dice que no es justo.

“Una de las razones con Jon Jones fue que iba a regresar, pero iba a ser el tipo más probado en la USADA. Iban a estar sobre él. Iban a asegurarse de que no tuviera picogramos ni nada de eso. ¿Dónde están sus malditas pruebas? Quiero decir, ¿por qué no es el más probado? ¿Por qué está probando a Jiri Prochazka más de lo que está probando a este tipo que tiene un historial de tener este tipo de problemas? Eso no tiene sentido.»

“Tenemos un tipo que tiene un historial de abuso de drogas que se hizo la prueba la tercera parte de los meses del año. No es justo. Eso no es aleatorio”.

Prochazka, quien recientemente dejó vacante su título de peso semicompleto después de sufrir una grave lesión en el hombro , dijo en «The MMA Hour» que las visitas de la USADA se han vuelto mucho menos frecuentes desde que renunció al cinturón. Cormier tampoco está de acuerdo con eso.

“Estoy diciendo que lo prueben más, no más de 65 veces, eso es excesivo. Pero pruébenlo más cuando no es el campeón y cuando no está compitiendo. Porque los chicos son más propensos a hacer trampa cuando están lejos del centro de atención. Así que no entiendo cómo la USADA puede probar a un tipo tanto como al campeón, pero en el momento en que se va, no lo prueban en absoluto”.