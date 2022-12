Kai Kara-France fuera de UFC 284 debido a lesión

The Lord of Darkness

El ex retador interino al título de peso mosca reveló el jueves que no podrá competir en el UFC 284 en Perth, Australia

Después de todo, Kai Kara-France no tendrá la oportunidad de pelear en casa. El ex retador interino al título de peso mosca reveló el jueves que no podrá competir en el UFC 284 en Perth, Australia, debido a una lesión que lo obligó a dejar su enfrentamiento programado contra Alex Pérez el 11 de febrero.

“Desafortunadamente, debido a una lesión, tuve que retirarme de mi próxima pelea en Perth”, escribió Kara-France en Instagram . “Estoy destrozado, no podré pelear frente a todos en Australia.

“A todos los que me apoyan, lo siento. Esto ha sido frustrante, pero sé que estoy tomando la decisión correcta. Espero que Alex Pérez y yo podamos volver a hacerlo el próximo año. Disfrute de las vacaciones y manténgase seguro. Nos vemos de nuevo en el Octágono 2023. ¡Mucho amor a todos!”

Todavía no se sabe si Pérez permanecerá en el cartel contra un nuevo oponente o será trasladado a una fecha posterior. La entrega de la cartelera de Kara-France es el segundo gran éxito que ha tenido UFC 284 esta semana con otro luchador local que se vio obligado a abandonar el evento.

El lunes, el ex campeón de peso mediano de UFC, Robert Whittaker , también fue retirado del cartel luego de que se cancelara su pelea contra Paulo Costa . Costa en realidad nunca estuvo de acuerdo con la pelea bajo los términos de su contrato actual y no pudo llegar a un acuerdo con UFC en un nuevo acuerdo.

Como resultado, la pelea se canceló y Whittaker agregó que UFC esperaba volver a reservarlo para un nuevo enfrentamiento en marzo o abril.

Todavía habrá mucho talento local en el cartel en febrero, incluido el actual campeón de peso pluma de UFC, Alexander Volkanovski, compitiendo en el evento principal contra el rey de peso ligero Islam Makhachev .