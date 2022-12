CM Punk continúa alejado de la programación de AEW. Entendemos que no se debe a la suspensión sino a la lesión, pues The Elite han vuelto al trabajo, así que él también podría hacerlo. Aunque no tenemos novedades sobre si aún se está recuperando o ya está recuperado. La realidad es que sigue siendo una incógnita si en algún momento el «Best in the World» va a volver a la compañía. O a la lucha libre profesional. Él no ha estado hablando en absoluto de su situación y los informes en este sentido hasta ahora no han aclarado nada.

► CM Punk es visto con Dax Harwood

Dicho esto, lejos de los encordados, el nativo de Chicago se mantiene conectado con sus amigos en All Elite Wrestling. Dax Harwood publicó una foto en sus historias de Instagram en la que aparece con él y luego el mismo Punk la compartió en las suyas. No dice demasiado pero ya pasaron unas cuantas semanas desde la última vez que lo vimos. Por otro lado, no se le ven bien las piernas por lo que la imagen no añade ninguna información acerca de su recuperación. Tendremos que seguir esperando. Mientras, veamos a los dos luchadores juntos:

Las últimas veces que hablamos de CM Punk fue cuando Ricky Starks dijo que es un mazazo que se haya ido de AEW y cuando Apollo Crews se mostró indeciso acerca de la posibilidad de que vuelva a WWE. Veremos cuando y cómo es la siguiente vez que traemos al «Best in the World» a Súper Luchas.