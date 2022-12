Apollo Crews, indeciso de que CM Punk regrese a WWE

CM Punk volvió a esta en boca de todos, luego de que recientemente, publicara dos fotografías recordando su paso por WWE. En una, aparece él en su etapa de Straigh Edge Society, y en la otra, aparece junto a Mickie James en un House Show, cuando la empresa quería unirlos en televisión luego de que hubieran sido pareja hace años, pero Triple H, luchador en ese entonces, fuera quien cancelara esta historia que no llegó a buen puerto en televisión.

Con respecto a toda esta especulación por el futuro de CM Punk, si realmente es un hecho que ya no forma parte de AEW, y mucho más, Apollo Crews fue cuestionado en una reciente entrevista con Wrestling Inc., y el ex Campeón Intercontinental WWE, quien actualmente lucha en NXT, se sinceró y estas fueron sus declaraciones:

► Apollo Crews no estaría muy contento de ver a CM Punk regresando a WWE

«No es que no estaría feliz, o no estaría contento si CM Punk regresara… Realmente, no sé si pudiera llegar a sentirme de cualquier manera, triste, feliz, enojado… No tengo nada en contra de él personalmente, ni nada por el estilo, pero, no sé…

«Creo que yo, simplemente, sería bastante neutral al respecto. Pero, de nuevo, CM Punk es un individuo extremadamente talentoso y solo el tiempo lo dirá, ¿verdad?»

Sin duda alguna, es una situación bastante interesante, pues CM Punk ha tenido problemas tras bambalinas y con las directivas tanto en WWE como en AEW. Pero, como bien ha analizado hasta Dave Meltzer, Triple H estaría dispuesto a dejar de lado estas rencillas con Punk —pues hasta él mismo tuvo sus problemas con Phil Brooks,—, y pensar en el beneficio y el aumento de ratings que traería un regreso de Punk a WWE.

Recordemos que, lo más reciente que se supo de la situación, era que CM Punk no solo continúa bajo contrato con AEW, sino que está recibiendo su sueldo. Y a muchos fans le causó curiosidad el que Tony Khan lo mencionara en la más reciente conferencia de prensa de ROH, siendo esta la primera vez que dice su nombre desde el pasado 4 de septiembre. Solo el tiempo dirá si Punk y Khan logran llegar a un cuerdo, ya sea para que este vuelva a AEW, o para que abandone la empresa y a futuro pueda regresar a WWE.