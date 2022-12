Con una acumulación de títulos este año que casi los deja sin hueco en sus cuerpos para portarlos cada vez que salen al ring, nadie podría pensar que FTR se encuentran descontentos con AEW, entidad que los tiene bajo contrato. Además, teniendo en cuenta que gozan de libertad para luchar casi donde quieran extramuros de la casa Élite.

Pero parece que Cash Wheeler y Dax Harwood no son personas que gusten de acomodarse en una misma empresa, pues el pasado mes, Fightful reveló lo siguiente mediante entrevista directa a Harwood.

Y el runrún acerca del futuro de FTR, cuando recordemos que en septiembre se dijo que fueron contactados por WWE para un regreso, sin duda aumentará con las declaraciones que ahora recogemos, también vía Harwood en AdFreeShows, como promoción del próximo podcast que estrenará el luchador, ‘FTR with Dax Harwood’ (agradecimientos a WrestlingNews.Co). Y es que Harwood incluso vende un combate contra Cody Rhodes.

«Antes de llegar a AEW, tuve un gran problema con Cody, y he hablado con él sobre ello. En un podcast con Sam Roberts, Sam Roberts dijo: ‘Voy a hacerte una pregunta. ¿Quiénes son mejores: FTR, The Revival, o The Young Bucks?’ Y sin dudarlo, Cody dijo: ‘The Young Bucks, porque FTR, o The Revival, tienen que ensayar sus combates y The Young Bucks no. Simplemente salen ahí y tienen el combate’.

«Me molestó porque en 18 años ya, y en aquel momento serían 15 o 14, nunca, nunca, nunca, nunca, he ensayado un combate en mi vida y nunca lo practicaré […] Eso me dolió, por todo lo que habíamos hecho y lo duro que habíamos trabajado, sentí que le importaba una mierd* al decir que nosotros ensayábamos nuestros combates.

«Pero lo superé. Aunque parezca que no, lo superé. Somos muy buenos amigos. Hablamos mucho. Pienso que es un visionario, creo que es muy listo y espero trabajar muy muy pronto con él porque, a ver, creo que podríamos romperla».