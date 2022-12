Terrance McKinney tiene la vista puesta en su próxima pelea contra Ismael Bonfim en UFC 283. Pero también ha hablado mucho sobre un futuro enfrentamiento con la estrella en ascenso Paddy Pimblett .

Después de UFC 282 , donde Pimblett ganó una controvertida decisión sobre Jared Gordon , el peso ligero de 28 años de Washington no perdió el tiempo preguntando por el enfrentamiento en Twitter mientras no estaba de acuerdo con los jueces que calificaron la pelea.

I’m killing this guy next for Gordon #robbery

— Terrance ‘T Wrecks’ McKinney (@twrecks155) December 11, 2022