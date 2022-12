La derrota más vergonzosa de Jared Cannonier

Jared Cannonier compartió recientemente algunas reflexiones sobre algunas de sus derrotas en el octágono.

Ariel Helwani preguntó a Jared Cannonier si ha habido alguna otra derrota que le haya frustrado. Después de algunas deliberaciones, Cannonier destacó la pelea de Dominick Reyes como una que le tomó algún tiempo para hacer frente emocionalmente.

«Cuando estoy en una pelea, y estoy recibiendo daño y pierdo una pelea, puedo aceptarlo«, explicó Jared Cannonier. «Como cuando luché contra Robert Whittaker. Me rompió el brazo, me golpeó en el ojo y apenas le tocó en esa pelea, así que, ya sabes, acepté esa derrota… Contra Reyes, ya sabes, eso fue vergonzoso tío. El tipo me golpeó con ese uppercut limpio y luego siguió con algunos buenos golpes… No fue divertido lidiar con eso».

Jared Cannonier continuó hablando sobre la eliminación de Robert Whittaker del cartel del UFC 284. El oponente originalmente programado para «The Reaper», Paulo Costa, confirmó recientemente que no competiría en el programa. En consecuencia, Whittaker ha sido retirado del cartel sin que se haya mencionado un posible rival de reemplazo.

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a enfrentarse a Whittaker en el show si fuera una opción para él, Cannonier confirmó que estaría a favor de una revancha con «Bobby Knuckles».