El más famoso en los contactos telefónicos de Dustin Poirier

Dustin Poirier está recibiendo el tratamiento de estrella, ya que se abrió en una entrevista de estilo Q y A con US Weekly sobre su vida.

Recientemente, el estatus de celebridad de Poirier lo elevó al radar de US Weekly. En la entrevista respondió a algunas preguntas y dio algunos datos sobre sí mismo. Una de las cosas que mencionó fue quién era la persona más famosa que tenía entre sus contactos. La respuesta puede sorprender a algunos.

«El nombre más famoso en mis contactos del teléfono es probablemente Kevin James», dijo.

Poirier nombró a Kevin James, estrella de King of Queens y la película «Son como niños», como su amigo más famoso. James es una gran estrella del cine y la televisión y desde hace años es fan de las MMA y la UFC. El neoyorquino también tiene una gran relación con el ex campeón de la UFC Chris Weidman. Weidman incluso se unió a James como actor en uno de sus programas.

Los aficionados a las MMA también pueden reconocer a James por su papel protagonista en la película de 2012 Here Comes The Boom. Tal vez valga la pena señalar que Poirier no dijo McGregor ya que los dos tenían una relación a través de la lucha y habían estado molestando entre sí durante tanto tiempo, pero tal vez prefieren comunicarse sólo a través de tuits y mensajes directos.