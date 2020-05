Recientemente les comentamos cómo Jeff Hardy reveló que tal vez quiere que su última lucha sea contra el temible Brock Lesnar. Y también cómo tenía en mente otro temible rival, como lo es The Fiend. Y aunque dijo que tenía algunas ideas muy locas y abstractas para un posible enfrentamiento contra Bray Wyatt, realmente no reveló mucho. Hasta ahora, pues en una reciente entrevista con Corey Graves para su podcast After The Bell, dio más detalles de por qué quiere que esta lucha se dé.

► Jeff Hardy vs The Fiend

"Solamente quiero tener una buena etapa más y quizá convertirme en Campeón Mundial o en Campeón Universal. Me encantaría hacer algo con 'The Fiend' Bray Wyatt, tengo algunas ideas geniales. He estado pensando: ¿qué tal si hiciéramos algo como The Twilight Zone? Porque cuando hacíamos el Hardy Show, teníamos esta cosa llamada WhyLight Zone.

"Así que, ¿qué tal si nosotros, no sé... qué tal si Wyatt me golpea y me lleva debajo del ring? Entonces, de repente, estoy en la Firefly Fun House junto a un televisor en blanco y negro y es como La zona crepuscular (o La dimensión desconocida)? Estoy simplemente emocionado acerca de la loca creatividad que podría surgir de ello y proponer todas estas ideas allí, a ver si pegan. Por ejemplo, ¿qué tal si intentamos salir de ese mundo de televisión a blanco y negro? Simplemente no tengo miedo de ser de mente abierta y creativa".