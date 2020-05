3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (4 de mayo 2020)

RAW 4 DE MAYO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, el último previo a Money in the Bank 2020, donde se produjo el regreso de AJ Styles, quien se llevó el último cupo para la lucha de escaleras por el maletín.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 4 DE MAYO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- VIP Lounge

Si bien MVP y su segmento busca ser una variante de lo que es Miz TV en SmackDown y a veces suele ser entretenido, pero a diferencia de lo que vimos la semana pasada, la interacción entre las tres mujeres no logró captar el interés del fanático para la lucha femenil de Money in the Bank, si es que ese era el objetivo.

De no ser por Asuka, el segmento hubiera sido lo más cercano a un funeral. Tampoco hubo riña en esta ocasión entre las tres involucradas, así que esperemos que en Money in the Bank se den con todo y puedan compensar lo que no hemos visto de ellas en estas últimas dos semanas.

2- Gauntlet Match

Un Gauntlet Match siempre es un potencial riesgo, ya que lo largo puede resultar aburrido, y así transcurrió la primera parte, donde Lashley se deshizo de tres rivales sin mayor problema. Luego vino Carrillo, quien resistió hasta que se dio la, quizás absurda, descalificación (hemos visto cosas peores). Luego, el regiomontano de 24 años logró batirse contra su primo Ángel Garza y luego contra Austin Theory, a quienes derrotó con sendas enredaderas, pero que dejó mal parada a los miembros de la facción de Zelina Vega por segunda semana consecutiva, en otra cuestionable decisión.

Lo único bueno: la actuación de Humberto Carrillo y el regreso y victoria de AJ Styles. El resto, para el olvido.

1- Ricochet y Cedric Alexander

Parecía que la pareja de Ricochet y Cedric Alexander iba tomando impulso hace varias semanas, solo para caer ante The Viking Raiders. Luego, volvieron a empezar desde cero y cosecharon par de victorias y cuando parecía que podían colarse eventualmente en la contienda por el Campeonato de Parejas Raw, vuelven a caer contra una pareja que no había ganado nada en Raw: Shane Thorne y Brendan Vink.

Entonces, no se entiende qué mismo quieren hacer con el dúo de Ricochet y Alexander, quienes han mostrado cosas buenas en el ring, combinándose muy bien en ciertas maniobras, pero que al momento decisivo, pierden. A menos que quieran también darle un impulso a la pareja de luchadores provenientes de NXT, quienes recibieron la motivación de MVP, para tener una lucha multitudinaria en el futuro por los Campeonatos de parejas, no tendría mucho sentido este resultado.

LO MEJOR

3- Humberto Carrillo

A pesar de que el Gauntlet Match no fue algo que en su conjunto se pueda destacar, sí corresponde elogiar la actuación de Humberto Carrillo, quien luego de ser apaleado por Lashley, pudo hacerle frente y sorprender a su primo Ángel Garza, y luego a Austin Theory con sendas victorias, para caer ante AJ Styles, lo cual no es poca cosa.

Si bien el esfuerzo de Carrillo no fue recompensado con una victoria que le diera el boleto a Money in the Bank, el de Monterrey no tenía nada que perder y cumplió con creces en su actuación en el Gauntlet Match.

2- Seth Rollins

Hubiera sido mejor este segmento si hubiera sucedido con público presente, sin duda, pero esta versión de Monday Night Messiah de Rollins es una gran mejora respecto a su época como técnico. Semana a semana tenemos una buena promo de Rollins, quien con su mensaje de "salvador" busca convencer al público de que es la opción correcta, aunque seguramente escucharíamos un sonoro abucheo.

Evidentemente, ante lo dominante que Drew McIntyre ha sido con el Campeonato WWE, parece que Rollins busca minarlo psicológicamente; sin embargo, se requerirá mucho más que una buena promo para derrotar al escocés.

1- Charlotte Flair vs. Liv Morgan

Sin duda, fue la mejor lucha de la noche. Tal vez sabíamos lo predecible del resultado cuando "La Reina" tiene una defensa titular mañana contra Io Shirai, y aunque unos puedan cuestionar el hecho de haber "sacrificado" a Liv Morgan, lo cierto es que Morgan llevó a la Campeona NXT hasta el límite, apuntándose otra buena actuación a pesar de la derrota. Al final del día, resultó en un buen encuentro, y perder contra una de las mejores luchadoras de la actualidad no tiene por qué ser algo terrible para Liv Morgan.

Parece que WWE tiene buenas expectativas en Morgan para un futuro, y no dudamos que algún día pueda colgarse el oro. Quizás la estén preparando para ser la próxima consentida del público, si se diera el caso de que no contemos con Becky Lynch a tiempo completo.