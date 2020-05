En shock quedó el mundo de la lucha libre profesional, cuando a finales de febrero de este año, en el evento especial Super ShowDown 2020, desde Arabia Saudita, el veterano Goldberg aplastó a The Fiend y le quitó el Campeonato Universal WWE. Una victoria que causó todo tipo de reacciones, pero especialmente, ira y molestia porque se sintió en aquel momento que todo el trabajo que Bray Wyatt estaba poniendo a su personaje, se había ido al piso.

► Matt Riddle ataca a Goldberg

Con el paso de los días, se supo que Goldberg no quería ver afectada su imagen de superhéroe con los niños, y eso, sumado a que no quiso renovar contrato con WWE tras WrestleMania 36, para que su lucha contra Roman Reigns se diera posteriormente, ha hecho que la compañía prácticamente que descarte volver a llamarlo, aunque, recordemos, eso solo depende de cómo se sienta y qué piense Vince mañana.

Pero regresando a su victoria contra The Fiend, que de nada sirvió, pues Braun Strowman lo acabó rápidamente, rescatamos la opinión de Matt Riddle, el hombre que tiene problemas tras bambalinas con Goldberg, en una reciente entrevista concedida a Gary Cassidy de Sportskeeda:

"¿Sabes? Es desafortunado. No es que él no fuera una máquina de hacer dinero en su tiempo, y esto y aquello, y no es que él no sea entretenido. Lo entiendo. Pero, al final del día, esto es algo realmente difícil de hacer. Es duro para tu cuerpo y hay una razón por la cual, ya sabes, la gente va y viene.

"Ahora, no sólo es el hecho de traerlo de regreso, sino el hecho de que lo trajeran para casi destruir... si Bray Wyatt no fuera tan bueno como es, ni tan carismático como es y todo lo demás, no hubiera podido sobrevivir. La mayoría de los personajes acabarían después de eso que pasó, y probablemente serían despedidos poco después. Fue programado como invicto solo para que le hicieran un par de Spears unas cuantas veces, un Jackhammer a la mitad y uno, dos y tres.

"La otra cosa, también, es que estás poniendo a otros atletas que están en su mejor momento o tratando de tener su etapa como campeones, los estás poniendo en peligro porque alguien quiere regresar. ¿Sabes? El panorama de la lucha libre profesional ha cambiado desde los años 90's. No es que sea mejor o peor, solo que es un poco más deportivo, es un poco más competitivo, es más de golpear más fuerte. No es que no hubiera golpes fuertes o que ese no fuera un estilo en ese momento, sino que ahora, en general, es diferente.

"Si entras a una lucha por un título mundial y no puedes dar un buen antebrazo, o un buen golpe, la gente te va a poner en la palestra. No creo que haya sido una mala jugada traerlo de regreso para una lucha, pero traerlo de vuelta para ganar el título y destruir el personaje de The Fiend, que estaba siendo tan imparable, y luego simplemente hacer que Braun Strowman lo venza... ya sabes, en realidad no ayuda mucho a Braun Strowman el que lo hubiera vencido, no hace mucho por él. No es como que su lucha haya sido una gran lucha o un paso de antorcha, no. Solo fueron un par de Spears y un Powerslam".

"Y no quiero criticar a Braun ni a nadie, no quiero tocar el trabajo de las demás personas, pero al mismo tiempo, tengo que decir que hay que darse cuenta de lo duro que trabaja la gente para llegar a donde está y de lo afortunado que uno es y tal vez solamente quieras poner un poco más de esfuerzo en lo que estás haciendo.

"Para los fans, como tú y yo, todos estamos de acuerdo y todos los fans que vieron eso, incluso si quería que Braun ganara lo que sea, estaba decepcionados. Incluso si querías que Goldberg ganara, probablemente no querías verlo ganar de esa forma. Es una de esas cosas... me conoces, creo que fue una mala decisión, pero yo no tomo esas decisiones, solamente puedo dar mi opinión, mi visión y decir lo que me pareció, eso es todo lo que tengo".