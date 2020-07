A principios del pasado mes, hablando de potenciales luchas para SummerSlam 2020 (PPV del que ayer confirmamos su sede), apunté a la casi segura inclusión de una definitiva revancha entre Edge y Randy Orton, poco antes de que estos se enfrentaran en Backlash 2020. Y efectivamente, las previsiones se cumplieron cuando Orton batió a Edge; victoria que en teoría, debía suponer un catalizador dramático de cara a "The Biggest Party of the Summer".

Sin embargo, durante ese "mejor combate de la historia", Edge sufrió una lesión de tríceps que dio al traste con tales planes, si bien estos se retomarán una vez "The Rated-R Superstar" vuelva a los rings. Recordemos que la nueva etapa competitiva del veterano va para largo, ya que firmó un contrato de tres años con WWE.

Y mientras espera a ponerle las manos encima de nuevo a Orton, Edge va más allá y ya hace lista de quiénes quiere ver recibiendo su Spear, durante su reciente intervención en el podcast 'Cheap Heat', conducido por Peter Rosenberg.

► Edge quiere luchar con Ricochet

Precisamente hoy recogimos en SÚPER LUCHAS el recordatorio que Ricochet hizo de su despedida de NXT, acaecida hace ya un año. Un claro síntoma de que "The One and Only" echa de menos esa primera etapa dentro de WWE. Porque hoy día, en una alianza con Cedric Alexander que no parece conducirlo a ningún lado, Main Event se ha convertido en su único escenario individual.