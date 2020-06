Parece ser que Edge se lesionó en Backlash 2020 contra Randy Orton. Las dos leyendas dieron un gran combate unas horas atrás para deleitar a todos los fanáticos que esperaban lo mejor de ambos después de que la lucha se promoviera como "la mejor de siempre". Pero, lamentablemente, el miembro del Salón de la Fama de WWE sufrió más daño del que cualquiera hubiera querido, perdiendo además la misma.

Por ahora no se sabe mucho acerca de la lesión, o supuesta lesión, a falta de confirmación oficial, del luchador canadiense, pero sí existen primeros detalles, que publica Fightful en un reciente reporte:

Además, en la siguiente imagen se puede ver el daño en su brazo derecho:

@RajGiri_303 @GlennRubenstein Could Edge’s tricep injury be his right arm? @WrestlingInc pic.twitter.com/LD2WJPXuH3

— Ethan Cramer (@EthanCramer) June 15, 2020