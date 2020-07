En las últimas horas, nuestro lector Iván (dsharkitsme) nos informó que la bella Deonna Purrazzo y Steve Cutler son novios. Así es, estamos hablando de una nueva relación sentimental entre luchadores de TNA Impact Wrestling y WWE. La noticia la ha confirmado de manera indirecta los propios luchadores, por medio de la siguiente historia en la cuenta oficial de Instagram, un vídeo en donde se le ve viendo televisión a la pareja junto a un perrito.

► ¡Deonna Purrazzo y Steve Cutler son novios!

Sin embargo, haciendo averiguaciones, hemos podido conocer que la relación data de, mínimo, finales de febrero de este año. Sino que no lo habían hecho oficial. En mayo, Deonna publicó la siguiente imagen en sus historias de Instagram, lo cual desató las especulaciones, sobre todo luego de que ella eliminara la foto a las pocas horas:

Deonna , nacida en Livingston, New Jersey, quien ya va para 7 años como luchadora, ha estado en el ring de Ring of Honor de 2015 al 2018, TNA Impact Wrestling de 2014 al 2017, de World Wonder Ring STARDOM de 2017 a 2018 y en WWE de forma oficial desde 2018 hasta el pasado 15 de abril de 2020, aunque del 2014 al 2017 tuvo algunos tryouts. Deonna regresó a Impact el pasado 26 de mayo como ruda, atacando a la Knockouts Champion Jordynne Grace.

Deonna tiene 26 años, mientras que Steve Cutler tiene 33 años de edad y llegó a la lucha libre en 2014, rápidamente pasó a formar parte de The Forgotten Sons, equipo que este año debutó en el elenco principal de WWE en la marca SmackDown, pero que perdió su empuje debido a que Jaxson Ryker decidió hacer una publicación en Twitter en donde apoyaba que Donald Trump militarizara el país por las protestas tras la muerte de George Floyd, y la mayoría de sus compañeros declararon públicamente no estar de acuerdo con él.