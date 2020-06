lesión de edge

No fue el mejor combate de lucha libre de la historia, tal y como lo vendió WWE durante semanas. Pero Edge y Randy Orton sí que hicieron honor a su fama en Backlash 2020 y ofrecieron un duelo sobresaliente, obviando que la lucha libre sin público no es lucha libre, claro...

Aunque por desgracia, el tono positivo de las noticias pos-PPV se vio truncado cuando supimos de este reporte sobre "The Rated-R Superstar", vía Fightful.

Percance que si bien no se adscribe a los problemas de cuello de Edge en el pasado, desde luego invita a ser prudentes acerca del futuro competitivo del veterano. WWE publicó este comunicado el martes revelando que su estrella ya había pasado por quirófano.

BREAKING: @EdgeRatedR suffered a torn triceps as a result of injuries sustained during The Greatest Wrestling Match Ever.



Edge has undergone successful surgery and is currently rehabbing at home.https://t.co/QNI7wmtnOM