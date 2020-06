Dos grandes luchas podrían estar trazándose para SummerSlam 2020

No sabemos aún si SummerSlam 2020 será el primer PPV de WWE con asistencia de público de la Era COVID-19; o incluso el segundo, pues Extreme Rules 2020 tendrá lugar un mes antes. Lo que sí sabemos es que no tendrá lugar en el TD Garden de Boston (Massachusetts), ni que albergará una aparición de Rob Gronkowski, quien en teoría iba a seguir siendo el Campeón 24/7 hasta entonces. A cambio, sí que parece asegurada la presencia de Brock Lesnar, haya o no respetable en las gradas.

Hasta aquí las previsiones certeras que podemos dar sobre la gran cita veraniega de McMahonlandia. Porque ahora este autor entra en el terreno de la especulación acerca de tres posibles luchas para el cartel de SummerSlam 2020, si bien apoyándome en varios hechos recientes.

► Asuka vs. Charlotte Flair, ¿una vez más en SummerSlam 2020?

De la primera les hablé el pasado mes. Como saben, Edge y Randy Orton volverán a verse las caras el domingo en Backlash 2020, bajo el peliagudo eslogan de "el mejor combate de lucha libre de la historia". Y una nueva derrota de "The Viper", como ya comenté, luciría un tanto impropia para la historia que quiere contarse, teniendo en cuenta el sentido intrínseco habitual de las revanchas dentro de WWE. Así, SummerSlam 2020 serviría de escenario para la definitiva revancha que deshiciera el empate en el particular marcador de esta rivalidad.

Y la segunda tal vez comenzó a detonarse la pasada noche en el estelar de WWE Raw. Tras perder el Campeonato Femenil NXT en TakeOver: In Your House, Charlotte Flair no podía ver rebajado su estatus, y derrotó una vez más a Asuka en un choque sin el Campeonato Femenil Raw sobre la mesa.

Muchos seguidores se preguntaron entonces por la necesidad de que "The Queen" quedase por encima de "The Empress of Tomorrow", y justo en el último episodio de la marca roja previo a Backlash 2020, donde la nipona tendrá defensa ante Nia Jax.

Un servidor se muestra pues optimista y espera que todo tuviera un sentido: construir un nuevo Asuka vs. Charlotte Flair, ahora por el oro de la marca roja, con el extra de comprobar si la primera podría resarcirse de una vez por todas y batir a su mayor oponente desde que compite en WWE. Porque como Charlotte le recordó en una promo minutos antes del choque de ayer, Asuka aún no sabe lo que es ganarle.