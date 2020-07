Procedente de la escuela regentada entonces por Finn Bálor en Dublín, Rebecca Quinn llegó a WWE en 2013, después de seis años de inactividad por una lesión que casi la aparta de los rings de por vida. Y bajo el alias de Rebecca Knox, la irlandesa firmó un contrato de desarrollo con la compañía McMahon, pasando entonces a denominarse como hoy la conocemos en la actualidad: Becky Lynch.

Pero no fue este alias la primera opción que WWE propuso a la ex-Campeona Raw, según relata esta a Justin Barrasso de Sports Illustrated.

«Querían un nombre asociado con mi nombre real, como Rebecca. Así que me convertí en Becky, y dos de los nombres que recuerdo fueron Becky Lynch y algo parecido a Madeleine. Dije, "Yo ni siquiera propuse ese, no sé cómo entró ahí". Me recordaba a un programa de televisión que se titulaba Madeleine. En cualquier caso, dije que no, y el otro nombre que recuerdo era Robin Daly. La verdad es que me gustaba, pero pensé que sería mejor conservar una parte de mi verdadero nombre, así que me quedé con Becky Lynch».