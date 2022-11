CM Punk se pronuncia sobre su lesión

Mañana, Full Gear luce cual «checkpoint» para AEW, en cuanto a dejar atrás un periodo de controversia que flaco favor ha hecho al producto. MJF lo expresó muy bien el miércoles vía Twitter.

«Ha habido una sombra sobre AEW por un montón de mi*rda. Estamos más cerca que nunca de salir de la oscuridad hacia la luz. Tenemos el elenco. Tenemos la plataforma. Ahora todo lo que necesitamos es estabilidad, cambio y liderazgo. Necesitamos al Diablo. Estoy listo».

Así, tendremos el regreso confirmado de The Elite para Full Gear, evidencia de la depuración de responsabilidades dos meses después del infame incidente durante las postrimerías de All Out. Y no, no hay visos de que CM Punk reaparezca en Full Gear.

Tony Khan quiso mostrarse cordial al ser preguntado sobre Punk, pero resultaría poco menos que surrealista volver a ver de nuevo al «Best in the World» por AEW, cuando siguen vigentes los reportes que exponen que la empresa busca deshacerse de él. Obviando el mensaje de Khan con el uso de Colt Cabana dos semanas atrás.

► CM Punk ve la luz

Y, ¿qué hay de las dolencias que sufre Punk y que parece postergan su salida de AEW? En las últimas horas, el veterano ha compartido importantes novedades vía Instagram Stories.

«Primera vez que entreno desde que me rompí el pie. «Para cualquiera ahí fuera que pase por esto: la luz al final del túnel eres tú».

De su lesión de tríceps no hay noticias. Pero en cualquier caso, se diría que hasta la próxima primavera, cuanto menos, no podremos hacernos una idea del devenir competitivo de Punk, mientras surgen voces que afirman que buscará luchar de nuevo y otros que lo niegan.