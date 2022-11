Reby Hardy: «CM Punk puede irse a la…»

Primero un vídeo emitido por AEW, luego el nada casual regreso de Colt Cabana a la programación de la empresa este miércoles y hoy unas declaraciones de Matt Hardy. Que CM Punk luce ya como un ex-AEW es cada día más visible, pese a que el «Best in the World» está desaparecido desde su trifulca con Kenny Omega y The Young Bucks, motivo de su estatus actual.

Y es que si ya sabíamos que la práctica totalidad del vestidor de AEW está del lado de The Elite, cuanto menos ahora sabemos de primera mano que Matt Hardy lo está. Horas atrás, el «Broken» dijo horas haber presenciado el incidente de marras de All Out 2022, estimando que Omega y los Bucks eran las víctimas. Aunque posteriormente, «The Man Who Will Not Die» quiso aclarar que nunca estuvo presente en dicha pelea. Según el veterano, sus palabras se malinterpretaron.

► Reby Hardy, sin malinterpretaciones

Y para impulsar este día de enterramiento a CM Punk llega la siempre elocuente Reby Hardy, quien responde así a su propio esposo vía Twitter.

Mine weren’t. Fuck CM Punk. https://t.co/pOo7BNKNqJ — Reby Hardy (@RebyHardy) November 4, 2022

«Mis comentarios no [se malinterpretan]. CM Punk puede irse a la mierd*».

El 6 de septiembre, dos días después del infame suceso en las postrimerías de All Out, Reby Hardy ya dejó bastante clara su postura en TikTok.