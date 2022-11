Muy completo capítulo televisivo ofreció Impact a modo de calentamiento para Over Drive, evento que tendrá lugar hoy. Si bien el mejor combate de la noche estuvo precisamente fuera del espacio televisivo en sí.

Andrew Everett y Yuya Uemura conjuntaron un excelente duelo en Before The Impact, que aunque seguramente no conduzca a ninguna rivalidad, ahí quedó como muestra de que una lucha no tiene por qué tener una narrativa detrás para resultar atractiva mientras los gladiadores sepan contar una historia durante el tiempo que tienen entre las doce cuerdas. Junto a Shota Umino, Uemura probablemente sea el mejor «Young Lion» de la última generación.

Una vez más, la presencia de Bully Ray evitó que hablemos de una velada redonda, y veremos cuánto protagonismo tiene el veterano en Over Drive, más allá de su combate de mesas allí contra Moose. Según avanzan las historias, se diría que Ray competirá próximamente por el Campeonato Mundial Impact, y me temo que a costa de una victoria sobre Moose.

El lado femenil fue el otro punto débil de la velada, con sólo un encuentro (distinto al anunciado originalmente) y de resultado un tanto cuestionable. Al menos, sabemos ya que en Over Drive las mujeres contarán con tres puntos en el menú que se antojan de relevancia.

► Resultados Impact Wrestling – La mala sangre

[Yuya Uemura derrotó a Andrew Everett en Before The Impact]

1 – Black Taurus derrotó a PJ Black para avanzar a la final del torneo por el Campeonato de la División X vacante

Josh Alexander, Frankie Kazarian, las esposas de estos y Bully Ray en un mismo segmento. Por estas cosas me gusta Impact.

2 – Bullet Club (Ace Austin y Chris Bey) derrotó a Motor City Machine Guns, Raj Singh & Shera y Aussie Open

Divertido choque que condujo a que hoy vayamos a ver una revancha entre MCMG y Aussie Open por el Campeonato de Parejas NJPW Strong en Over Drive que promete mucho.

Taya Valkyrie y Rosemary comentaron el llevar días sin haber visto a Havok, quien tenía previsto ser rival de Tasha Steelz anoche. Valkyrie tomó su lugar.

3 – Taya Valkyrie (con Rosemary) derrotó a Tasha Steelz (con Savannah Evans)

Steelz y Evans enfrentarán a Valkyrie y Rosemary en Over Drive por el Campeonato de Parejas Knockouts, de ahí que este resultado luzca un tanto desalentador acerca de la legitimidad de las retadoras. Finalmente, Havok reapareció para hacer el salve.

4 – Steve Maclin derrotó a Tommy Dreamer

Maclin y Dreamer batallaron sin descalificación, y el esposo de Deonna Purrazzo acabó por imponerse tras lanzar al ex-ECW contra un cubo de basura y endosarle seguidamente un DDT sobre varias sillas. Bully Ray salió a atacar a Maclin, Moose quiso contrarrestarlo y Josh Alexander respaldó al otrora Bubba Ray Dudley.

Masha Slamovich dijo la palabra «muerte» cuando Gia Miller le preguntó acerca de qué esperaba de su combate contra Jordynne Grace en Over Drive.

5 – Sami Callihan derrotó a Eric Young en un combate «Death Machines Double Jeopardy»

La única manera de ganar era hacer sangrar primero a tu oponente, para luego tumbarlo por cuenta de tres o rendición. Interesante estipulación que debería emplearse más en Impact. Callihan prometió horas antes que veríamos el combate más violento de la historia de Impact y tras la conclusión del mismo, sus palabras no lucieron demasiado a fantasmada. Curioso epílogo, con Young rodeado de sus esbirros, visiblemente decepcionados.