AEW busca rescindir el contrato de CM Punk y no quiere que este vuelva a WWE

El despido de Ace Steel, confirmado esta semana, parece supuso el último clavo para las posibilidades de que algún día CM Punk reaparezca en AEW. La amistad que Steel y Punk guardan, y que sepamos no se ha roto, jugaría aquí un importante papel al respecto, luego de que además se revelara que al ya ex-productor de AEW le pilló de improviso su cese.

En cualquier caso, el 9 de septiembre ya recogimos la noticia de que los Élite estimaban que Punk no volvería a luchar sobre sus rings, sugiriendo que el veterano evitaría pedir cualquier clase de disculpa, pese a lucir evidente su responsabilidad en el infame incidente durante el postshow de All Out .

Y mientras tanto, por primera vez desde las suspensiones de los implicados, el pasado miércoles y este martes AEW hizo referencia a The Elite, algo que podría avanzarnos el retorno de Kenny Omega y The Young Bucks de cara a Full Gear.

► ¿Teme AEW que CM Punk refuerce a WWE?

Punk se encuentra convaleciente de una lesión, aunque esto no tendría por qué haberle impedido tomar una decisión sobre su continuidad en AEW. El serio problema, como venimos comentando, se daría si Punk buscase luchar en otro escenario y quisiera ser liberado de su contrato de dos años que firmó en el verano de 2021.

Hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ofrece interesantes novedades del tema Punk vs. AEW. El periodista escribe que la casa Élite discute rescindir su acuerdo con Punk, y para ello, debería pagarle el resto del sueldo que el ex Campeón Mundial AEW tiene previsto recibir de aquí hasta el verano de 2023, fecha en la que vence su contrato.

Aunque Meltzer también expone que AEW tiene ciertos reticencias con la cláusula no competitiva de Punk. Evidencia, según Meltzer, de que Tony Khan busca evitar por todos los medios que el chicagüense recale en WWE, estimando que esta empresa podría ver con buenos ojos ahora firmar al «Second City Savior».

Las estimaciones de Meltzer, cree un servidor, lucen un tanto aventuradas, cuanto menos. A día de hoy, WWE no tiene necesidad de arriesgarse a devolver a Punk a un entorno en el que quizás también cause problemas, aunque Vince McMahon ya no maneje el producto. La actitud de Punk como «All Elite» ha acabado por labrarle una imagen de talento tóxico que le será difícil dejar atrás.