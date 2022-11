Tony Khan: «Solo puedo hablar bien de CM Punk»

The Young Bucks y Kenny Omega volverán a la programación de AEW este sábado en Full Gear 2022 para enfrentar a Death Triangle por el Campeonato Mundial de Tríos que nunca perdieron sino que tuvieron que devolver a la compañía cuando los suspendieron el mismo día en que lo ganaron en All Out 2022. Va a ser todo un momentazo pues son tres de los mejores luchadores del mundo y de la misma manera tres de los mejores activos All Elite. Y además probablemente los seis van a dar uno de los mejores combates del PPV.

► Tony Khan habla de CM Punk

Dicho esto, entendemos que CM Punk también estaría volviendo de su propia suspensión si no fuera por la lesión de la que se está recuperando. Aunque Ric Flair dijo recientemente que en la organización le han dicho que no volverá, apuntando que son solo rumores. Por otro lado, Tony Khan estuvo hablando del «Best in the World» en la conferencia de medios previa al evento pay-per-view (vía Fightful). El presidente se negó a comentar sobre la situación actual del nativo de Chicago pero aclaró que no tiene nada malo que decir sobre él.

«No puedo comentar sobre eso. No tengo nada más que cosas positivas que decir sobre las contribuciones que CM Punk ha hecho en AEW en la pantalla y ciertamente tengo muchas cosas positivas que decir sobre las cosas que hizo en AEW hasta la fecha, pero entiendo por qué lo preguntas y te agradezco que lo hagas».

Khan mencionó después que no tenía ni idea de lo que Punk iba a decir tras All Out:

«Estabas allí, no quiero comentar más allá de esto, pero estabas sentado a un metro y medio y no sabía… No, no sabía (que Punk iba a despotricar), pero no comentaré más allá de eso. Digamos que Keith y Swerve aparecieron justo después de eso y tuve a Toni Storm después de eso y tenía cosas importantes de las que hablar con ellos».

