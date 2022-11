Toni Storm: «AEW debería despojar a Thunder Rosa»

«Creo que lo primero sería vencer a Thunder Rosa y detener esta tontería interina. Eso es lo que me ha estado molestando. Creo que eso ha estado molestando a mucha gente porque todavía se llama a sí misma campeona mundial femenina de AEW y yo soy la uno aquí cada semana haciendo el trabajo (…)». Toni Storm comenta esto mientras continúa siendo la Campeona Interina AEW al tiempo que Thunder Rosa se sigue recuperando de una lesión de la que todavía no tiene fecha de vuelta. En Full Gear 2022, expondrá el título ante Jamie Hayter.

With her eyes set on gold, @jmehytr has challenged Champion #ToniStorm for the #AEW Interim Women’s World Championship at #AEWFullGear LIVE on PPV on Saturday, November 19 in Newark, NJ at @prucenter!

Tickets are ON SALE NOW! https://t.co/rFcIFUPD6k | https://t.co/Y4EcTO5v4i pic.twitter.com/8zvRtfi7UJ

— All Elite Wrestling (@AEW) November 3, 2022