Mientras hablaba recientemente en Howie Mandel Does Stuff le sacaron a Chris Jericho el tema de la polémica en torno a CM Punk, The Young Bucks y Kenny Omega tras All Out 2022. El Campeón Mundial ROH quiso restar importancia a lo ocurrido. Obviamente, después de toda una vida dedicada a la lucha libre profesional -ya son 32 años de carrera- «Y2J» ha visto todo tipo de incidentes entre luchadores; él mismo protagonizó algunos. Es más, probablemente este no fue ni mucho menos el peor que vio.

► Chris Jericho y los altercados entre luchadores

“Hubo una pelea en el vestuario que ocurrió hace un par de meses entre un par de muchachos. Cuando estas cosas pasan, tienes que lidiar con ellas. A veces, la forma de lidiar con eso es que los muchachos ya no deben estar allí. No cancelar los programas, pero los muchachos fueron suspendidos y ese tipo de cosas”.

Y después de restar importancia a lo sucedido con sus compañeros de vestidor, Chris Jericho procedió a explicar cómo se suelen manejar los altercados en el vestuario.

«Es así de simple. Si hay gente con la que tienes un problema, como yo mismo he tenido a lo largo de los años, no mucho, pero como ‘este tipo me molesta, es un maldito imbécil’, lo que sea, todavía tienes que dar un buen espectáculo. A veces tienes peleas en el vestuario y ese tipo de cosas. Es un gran equipo. A veces los chicos se meten en peleas, a veces los chicos simplemente tienen una actitud equivocada sobre cómo hacer que el equipo funcione. Así es como hay que mirarlo. A veces, los chicos simplemente tienen que irse«.

