Se cree que CM Punk no volverá a luchar

Las más recientes novedades que hemos recogido acerca del estatus de CM Punk en AEW no auguran un desenlace positivo para quienes desean seguir viendo al luchador sobre los rings de la casa Élite.

Y es que ser calificado como «cáncer» por el principal líder del vestidor de AEW, Chris Jericho, no supone un buen indicio del devenir de Punk. Pero el problema no radica ya en Jericho, sino en que Punk goza ya de nula consideración por parte del resto del elenco de la empresa, que además perdió parte del respeto inicial hacia él debido a que no consiguió llevar al producto al siguiente nivel de mediaticidad.

Así, AEW busca rescindirle el contrato y llegar a algún tipo de acuerdo para que Punk acepte una cláusula no competitiva en pos de evitar una potencial firma con WWE, mientras el «Best in the World» sigue convaleciente de su dolencia, de la que se desconocen plazos de recuperación.

► ¿Es el dinero un problema para CM Punk?

Hoy, sin embargo, las previsiones de que Punk recale en WWE o se una a otra compañía pierden fuerza. Ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio, Nick Hausman expone lo siguiente.

«El dinero no parece ser un problema para este tipo. Está haciendo avances en Hollywood ahora mismo. Stephen Amell sin duda le está dando exposición con lo que hacen en ‘Heels’. Tengo mucha gente que conoce a Punk que me dice: ‘Este tipo no va a volver a luchar nunca más’».

Si AEW le rescinde el contrato, resolución más probable, Punk recibiría un montante de dinero con el que ciertamente no tendría necesidad de calzarse las botas de nuevo. Otra cuestión es dilucidar si Punk buscaría una suerte de reivindicación en WWE para de este modo intentar lavar su imagen y retirarse de la lucha libre bajo sus propios términos, pues según afirmó el pasado año, no quiso regresar a la disciplina por dinero.