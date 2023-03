Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor.

APC/wXw Fight For Paris III

Heute ab 17 Uhr im Studio Jenny in Nanterre! 🎟 https://t.co/hq8FxOtnQs pic.twitter.com/fwP5YVNxmW

wXw X @APCcatch – Fight for Paris III – HEUTE in Nanterre, Frankreich!

Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento APC/wXw Fight For Paris III de las compañías Association les Professionnels du Catch y Westside Xtreme Wrestling celebrado el 19 de marzo de 2023 en la arena Studio Jenny en Nanterre, Francia.

L'équipe de l'APC à donc chercher le meilleur remplaçant possible et c'est Joseph Fenech Jr. qui fera face à @petertihanyi1

🔺R1 s'étant blessé à l'entrainement, il ne pourra pas participer à Fight For Paris III – @wXwGermany

Un match rempli d'enjeu et de tensions qui tiendra le studio Jenny en haleine !

Fight For Paris III @APCcatch x @wXwGermany

Dernier match hors tournoi de cette 3ème édition de Fight For Paris ! @ahurasexy vs Christianium !

Fight For Paris III @APCcatch x @wXwGermany

Fight For Paris III @APCcatch X @wXwGermany

Match hors tournoi @Aigleblanclucha et son arsenal aérien et sa technique arrivera t-il à venir à bout de la ténacité et de la puissance de @tachimukau_irie ?

▪️Tickets : https://t.co/UgoG8OFWdf pic.twitter.com/GZCZxRBg5j

