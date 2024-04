Andrade: «Cumplí un sueño en WrestleMania XL»

Era comprensible que Andrade quedara fuera del menú de luchas de WrestleMania XL habida cuenta de que acaba de volver a la WWE; de hecho, contando con la del gran evento, solo ha tenido cuatro combates. Superestrellas con mucho más bagaje tampoco encontraron su hueco, con Bronson Reed, que recientemente dijo que es la última vez. No obstante, «El Ídolo» finalmente participó en el «Show de los Shows» uniéndose a Rey Mysterio para vencer a Dominik Mysterio y Santos Escobar.

Y no solo eso sino que vivió una experiencia memorable, como él mismo describió a The Ringer Wrestling Show:

«Es excelente. No encuentro palabras porque… tengo muchos sueños, pero ayer, esos sueños se hicieron realidad al luchar en WrestleMania después de 20 años en este negocio. Además, formar equipo con Rey Mysterio es algo increíble. No podía creer que estuviera en WrestleMania junto a Rey Mysterio.»

Cabe aclararse que Andrade entró al combate en sustitución de Dragon Lee, que fue atacado antes del Premium Live Event. ¿Qué seguirá ahora para ellos, para toda la LWO, para Legado del Fantasma, para «Dirty Dom»? Lo veremos próximamente, empezando por el programa de WWE RAW de esta noche.

Dreams come true!! My First #wrestlemania Thank you Mami for joining me in one of my dreams!! @MsCharlotteWWE #VivaLaRaza pic.twitter.com/DiHBcwpSxp

— “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) April 8, 2024