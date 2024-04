NJPW: “Sakura Génesis 2024” Naito defiende título

“Sakura Génesis 2024” fue el magno evento que New Japan Pro Wrestling presentó desde el Tokyo Ryogoku Kokugikan.

► “Sakura Génesis 2024”

En la tercera batalla, Just 5 Guys (DOUKI, SANADA y Yuya Uemura) dominaron a United Empire (Callum Newman, Great-O-Khan y Jeff Cobb). Tras la lucha, Yuya Uemura retó a Great-O-Khan a un combate por KOPW 2024.

BULLET CLUB War Dogs (Clark Connors y Drilla Moloney) lograron la primera defensa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP al imponerse en una triple amenaza de parejas a Catch 22 (Francesco Akira y TJP) y a Intergalactic Jet Setters (Kevin Knight y KUSHIDA).

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) conquistaron el Campeonato de Parejas IWGP dominando al Bullet Club (KENTA y Chase Owens).

El combate por el Campeonato de Peso Jr. IWGP terminó pronto porque YOH se dislocó el hombro izquierdo y no pudo continuar el combate. Posteriormente, Kosei Fujita y DOUKI subieron al ring para desafiar a SHO.

En choque de parejas, Shota Umino y Jon Moxley se reencontraron e hicieron equipo para pasar sobre Jack Perry y Ren Narita.

En el turno semifinal, Shingo Takagi se apoderó del Campeonato de Peso Abierto NEVER doblegando a EVIL. House of Torture intervinieron pero Takagi fue auxiliado por Los Ingobernables de Japón. Shingo Takagi fue atacado por Gabe Kidd quien hizo su desafío.

En el turno principal, Tetsuya Naito defendió por segunda vez el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP sometiendo a Yota Tsuji. Jon Moxley se enfrentó a Naito después del evento principal y exigió que el combate individual especial se llevara a cabo el 12 de abril en Chicago se convertirá en un combate por el campeonato de Naito.

Los resultados completos son:

NJPW «SAKURA GENESIS 2024», 06.04.2024

Tokyo Ryogoku Kokugikan

Asistencia: 6,632 Espectadores

0. Frontier Zone: Tomohiro Ishii, Toru Yano y Oleg Boltin vencieron a Ayato Yoshida, Takuro Niki y Chicharito Shoki (8:33) con la Kamikaze de Boltin sobre Shoki.

1. Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita derrotaron a El Desperado y Ryusuke Taguchi (9:32) con un O’Connor Bridge de Fujita sobre Taguchi.

2. Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a David Finlay y Gedo (5:39) con un Fable de BUSHI sobre Gedo.

3. SANADA, Yuya Uemura y DOUKI derrotaron a Jeff Cobb, Great-O-Khan y Callum Newman (8:54) con un Crucifix Hold de Uemura sobre O-Khan.

4. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title, 3 Way Match: Clark Connors y Drilla Moloney (c) vencieron a TJP y Francesco Akira y a KUSHIDA y Kevin Knight (17:29) cuando Connors colocó espaldas planas a KUSHIDA con un Full Clip pinnte defendiendo el título

5. IWGP Tag Team Title: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI derrotaron a KENTA y Chase Owens (c) (13:51) cuando Goto colocó espaldas planas a Owens tras la Shoto – conquistando el título

6. IWGP Jr. Heavyweight Title: SHO (c) venció a YOH (1:36) por detención arbitral defendiendo el título.

7. Special Tag Match: Jon Moxley y Shota Umino derrotaron a Jack Perry y Ren Narita (16:32) con un Death Rider de Moxley sobre Narita.

8. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi venció a «King of Darkness» EVIL (c) (21:14) con un Last of the Dragon – conquistando el título

9. IWGP World Heavyweight Title: Tetsuya Naito (c) derrotó a Yota Tsuji (34:26) con la Destino defendiendo el título