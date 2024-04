Jade Cargill llama la atención desde que aparece en escena en WWE. Por varios motivos, uno de los cuales son los impactantes atuendos que luce, luche o no. Sin ir más lejos, esto pudo comprobarse durante WrestleMania XL, aunque en realidad lo que más destacó fue su victoria junto a Bianca Belair y Naomi sobre Damage CTRL.

► Los atuendos de Jade Cargill

Pero continuemos con la manera en que se viste la nueva estrella de la división femenil del imperio de la lucha libre pues durante una reciente entrevista con nuestros compañeros de Fightful ella misma dio a conocer la inspiración detrás de ello. Inspiración que toma, al igual otras Superestrellas como Seth Rollins, de los superhéroes.

«Amo los cómics y adoro a Marvel. Soy una gran aficionada de Marvel. Si aún no lo han notado, ¿cómo me ven? Soy una gran admiradora de Storm. Soy una ferviente seguidora de Marvel. Realmente, en este momento, todo se reduce a los fans y a lo que desean ver. Quiero tener su opinión porque quiero que se sientan parte de mi trayectoria. Literalmente han presenciado mi primer combate y me han visto crecer. Así que quiero que mis seguidores me acompañen en mi camino y se sientan parte de lo que estoy haciendo.»

