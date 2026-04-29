AEW Dynamite regresa este miércoles 29 de abril de 2026 con un programa destacado desde la EagleBank Arena, en Fairfax, Virginia. Darby Allin pondrá en juego el Campeonato Mundial AEW ante Brody King y mucho más. Consulta horario, cartelera completa y dónde ver en vivo.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Brody King venció a Lio Rush (*** 1/2)
- Hikaru Shida venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
- Mark Davis venció a Will Ospreay (****)
- Samoa Joe venció a Cody Chhun (* 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Tommaso Ciampa (*****)
► Momentos clave
- Brody King evitó un intento de ofensiva final de Lio Rush para responder con un contundente Gonzo Bomb, logrando la cuenta de tres.
- Cuando Mina Shirakawa intentaba utilizar un palo de kendo, Kris Statlander intervino para quitárselo, Hikaru Shida aprovechó el momento para conectar un rodillazo seguido de un Falcon Arrow que le dio la victoria.
- Mark Davis ejecutó un devastador martinete en el filo del ring que dejó a Will Ospreay sin capacidad de continuar. Ante la gravedad del castigo, el árbitro decidió detener la lucha.
- Samoa Joe esquivó el intento aéreo de su rival y lo castigó de inmediato con un poderoso Muscle Buster, logrando la cuenta de tres sin complicaciones.
- Darby Allin logró revertir la ofensiva de Tommaso Ciampa para aplicar un Scorpion Deathlock en el centro del ring. A pesar de resistir por varios segundos, Ciampa no tuvo más opción que rendirse.
► Cartelera AEW Dynamite 29 de abril 2026
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. MJF
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Brody King
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Megan Bayne y Lena Kross (c) vs. Kris Statlander y Hikaru Shida
- Rush en acción
► Horario y dónde ver AEW Dynamite en vivo
Fecha: miércoles 29 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: EagleBank Arena Fairfax, Virginia.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
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