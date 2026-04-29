AEW DYNAMITE 29 de abril 2026: Cartelera, horario y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Dynamite 29 de abril 2026 | Kevin Knight vs. MJF

AEW Dynamite regresa este miércoles 29 de abril de 2026 con un programa destacado desde la EagleBank Arena, en Fairfax, Virginia. Darby Allin pondrá en juego el Campeonato Mundial AEW ante Brody King y mucho más. Consulta horariocartelera completa y dónde ver en vivo.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. Brody King venció a Lio Rush (*** 1/2)
  2. Hikaru Shida venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
  3. Mark Davis venció a Will Ospreay (****)
  4. Samoa Joe venció a Cody Chhun (* 1/2)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Tommaso Ciampa (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 29 de abril 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 29 de abril 2026 | Kevin Knight vs. MJF
AEW Dynamite 29 de abril 2026.
  • CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. MJF
  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Brody King
  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Megan Bayne y Lena Kross (c) vs. Kris Statlander y Hikaru Shida
  • Rush en acción

► Horario y dónde ver AEW Dynamite en vivo

Fecha: miércoles 29 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: EagleBank Arena  Fairfax, Virginia.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
Islas Canarias 00:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
Japón 09:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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