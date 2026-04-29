Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 5 de mayo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Myles Borne retener el Campeonato Norteamericano NXT.
► En el episodio de WWE NXT del 28 de abril vimos:
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Saquon Shugars (** 1/2)
- EK Prosper y Sean Legacy vencieron a Stacks y Uriah Connors (* 1/2)
- Lizzy Rain venció a Nikkita Lyons (** 1/2)
- Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (***)
- Shiloh Hill venció a Ricky Saints (* 1/2)
► Cartelera WWE NXT 5 de mayo 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 5 de mayo 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- Jasper Troy vs. Jackson Drake
- Kali Armstrong vs. Jaida Parker
- Mr. Iguana y Lola Vice contra The Culling (Izzi Dame y Niko Vance)
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 5 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores