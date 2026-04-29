Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 5 de mayo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Myles Borne retener el Campeonato Norteamericano NXT.

► En el episodio de WWE NXT del 28 de abril vimos:

  1. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Saquon Shugars (** 1/2)
  2. EK Prosper y Sean Legacy vencieron a Stacks y Uriah Connors (* 1/2)
  3. Lizzy Rain venció a  Nikkita Lyons (** 1/2)
  4. Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (***)
  5. Shiloh Hill venció a Ricky Saints (* 1/2)

► Cartelera WWE NXT 5 de mayo 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 5 de mayo 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

  • Jasper Troy vs. Jackson Drake
  • Kali Armstrong vs. Jaida Parker
  • Mr. Iguana y Lola Vice contra The Culling (Izzi Dame y Niko Vance)
Información del Evento
Fecha Martes 5 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores

