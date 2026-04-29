NXT: Shiloh Hill venció a Ricky Saints

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Shiloh Hill NXT SÚPER LUCHAS

Esta noche, en el evento estelar de NXT, vimos cómo Shiloh Hill logró vencer a Ricky Saints en una interesante lucha.

► Así fue la derrota de Ricky Saints, ex Campeón NXT, ante Shiloh Hill

WWE NXT 28 04 Ricky Saints Shiloh Hill

Ricky y Hills se dieron con todo, intercambiaron fuertes puñetazos y golpes con el antebrazo.

Hill con un antebrazo y un sentón bombazo logró una cuenta en dos segundos.

Hill luego se subió al esquinero y Ricky empujó al réferi contra las sogas y le lastimó la zona íntima a Hill.

Ricky conectó un súperplex, pero la cuenta llegó solo a dos. Luego, Hill pateó las sogas cuando Ricky quería castigarlo con un Old School, lastimándole también la zona ínttima.

Finalmente, Ricky conectó a Hill derechazos, lo mandó contra las escaleras metálicas y le conectó su Roshambo.

Ricky tomó una silla y el réferi se la quitó. Hill luego le dio un rodillazo a Saints y este cayó sobre la suya.

Finalmente, Shiloh Hill conectó con tremendo azotón de espaldas contra la lona para ganar la lucha.

WWE NXT 28 de abril 2026.
WWE NXT 28 de abril 2026.

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Administrador - Ingeniero de Sistemas

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