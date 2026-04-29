NXT: Shiloh Hill venció a Ricky Saints

Esta noche, en el evento estelar de NXT, vimos cómo Shiloh Hill logró vencer a Ricky Saints en una interesante lucha.

► Así fue la derrota de Ricky Saints , ex Campeón NXT , ante Shiloh Hill

Ricky y Hills se dieron con todo, intercambiaron fuertes puñetazos y golpes con el antebrazo.

Hill con un antebrazo y un sentón bombazo logró una cuenta en dos segundos.

Hill luego se subió al esquinero y Ricky empujó al réferi contra las sogas y le lastimó la zona íntima a Hill.

Ricky conectó un súperplex, pero la cuenta llegó solo a dos. Luego, Hill pateó las sogas cuando Ricky quería castigarlo con un Old School, lastimándole también la zona ínttima.

Finalmente, Ricky conectó a Hill derechazos, lo mandó contra las escaleras metálicas y le conectó su Roshambo.

Ricky tomó una silla y el réferi se la quitó. Hill luego le dio un rodillazo a Saints y este cayó sobre la suya.

Finalmente, Shiloh Hill conectó con tremendo azotón de espaldas contra la lona para ganar la lucha.