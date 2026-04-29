NXT: Shiloh Hill venció a Ricky Saints

Esta noche, en el evento estelar de NXT, vimos cómo Shiloh Hill logró vencer a Ricky Saints en una interesante lucha.
► Así fue la derrota de Ricky Saints, ex Campeón NXT, ante Shiloh Hill
Ricky y Hills se dieron con todo, intercambiaron fuertes puñetazos y golpes con el antebrazo.
Hill con un antebrazo y un sentón bombazo logró una cuenta en dos segundos.
Hill luego se subió al esquinero y Ricky empujó al réferi contra las sogas y le lastimó la zona íntima a Hill.
Ricky conectó un súperplex, pero la cuenta llegó solo a dos. Luego, Hill pateó las sogas cuando Ricky quería castigarlo con un Old School, lastimándole también la zona ínttima.
Finalmente, Ricky conectó a Hill derechazos, lo mandó contra las escaleras metálicas y le conectó su Roshambo.
Ricky tomó una silla y el réferi se la quitó. Hill luego le dio un rodillazo a Saints y este cayó sobre la suya.
Finalmente, Shiloh Hill conectó con tremendo azotón de espaldas contra la lona para ganar la lucha.